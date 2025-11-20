Mon Laferte viene a Quito en 2026 con su gira ‘Femme Fatale’; ¿precios de las entradas?

¡Atención fanáticos! Mon Laferte viene a Quito el 12 de mayo de 2026 para ofrecer un único concierto como parte de su nueva gira internacional ‘Femme Fatale’.

El show se realizará en el Parque Bicentenario, a las 20:00. Laferte incluyó a Ecuador dentro de una ruta de 20 conciertos.

La cantante méxico-chilena, conocida por su versatilidad vocal y su estilo que fusiona pop alternativo y el jazz, lanzó su álbum 'Femme Fatale', compuesto por 14 canciones

Entre los temas destacados del disco se encuentran 'Esto Es Amor', junto a Conociendo Rusia, y 'La Tirana', en colaboración con Nathy Peluso.

El álbum también incluye dúos inéditos con Tiago Iorc, así como encuentros musicales con Natalia Lafourcade y Silvana Estrada con 'My One And Only Love'.

Precios de las entradas

Los boletos ya están disponibles en Ticketshow, a través de su portal web en modalidad de preventa, desde este 20 hasta el 30 de noviembre o hasta agotar stock con los siguientes precios: