¿Quiénes son los actores de 'Tu vida es mi vida'; la nueva novela en la pantalla de Teleamazonas

Tu Vida es Mi Vida, protagonizada por Susana González y Valentino Lanús, llega a Teleamazonas desde el 12 de agosto del 2025.

'Tu vida es mi vida', la telenovela mexicana producida por Angelli Nesma Medina para TelevisaUnivision, se estrenará en Ecuador en la pantalla de Teleamazonas. La trama ofrece a los espectadores una imperdible y emocionante historia de amor, redención y segundas oportunidades.

Basada en la telenovela chilena 'Amar a morir' del 2019, esta adaptación de 90 episodios, escrita por Juan Carlos Alcalá, se centra en la vida de Paula (Susana González), una empresaria que, al descubrir que le quedan solo de seis a 8 meses de vida debido a una enfermedad terminal, decide replantear su existencia.

El elenco principal está liderado por Susana González, quien interpreta a Paula, una mujer fuerte y determinada que busca vivir plenamente sus últimos meses. Junto a ella, Valentino Lanús, quien hace su regreso a la pantalla chica tras una importante pausa, encarna a Pepe, un personaje carismático y bondadoso.

El reparto se completa con actores como Juan Soler, en el papel de Lorenzo, el padre protector de Paula; Lisardo como Rolando Molina, un antagonista clave; Pedro Moreno como Rafael, el hermano traicionero de Pepe y Elsa Ortiz como Malena, la villana egoísta.

Producida por Angelli Nesma Medina, 'Tu vida es mi vida' comenzó su preproducción en febrero de 2023 y su rodaje empezó, ese mismo año, el 26 de octubre de 2023 en la Ciudad de México.

La telenovela, que se estrenó en México y Estados Unidos el 15 de enero de 2024 por Las Estrellas y Univision, respectivamente, ahora llega a Ecuador. ¡No te pierdas esta emocionante telenovela a través de Teleamazonas y Teleamazonas.com!