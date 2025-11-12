Más de 40 trabajadores limpian exteriores del estadio Atahualpa tras concierto de Shakira

Shakira se despidió de Ecuador con su último concierto en Quito la noche del martes 11 de noviembre. Con todas las localidades agotadas el estadio Olímpico Atahualpa vibró por más de dos horas con los temas de la barranquillera.

Después de cada uno de los tres conciertos la empresa municipal de recolección de basura Emaseo señaló que recogió cerca de siete toneladas de desechos por noche.

Diego Dávila, director de operaciones de Emaseo, señaló que por la magnitud de los conciertos se desplegaron 40 personas para un barrido manual y el uso de hidro lavadoras, volquetas, barredoras mecánicas entre otros.

Desde horas de la madrugada y durante todo este miércoles se esperan más acciones para dejar completamente limpio el perímetro del escenario deportivo.

El código municipal señala que tras cualquier tipo de evento en la capital se debe realizar la limpieza de los escenarios y esto se puede realizar con empresas privadas o con la misma empresa pública, que además fiscaliza el resultado de la limpieza.

Dávila, informó que aún se mantiene el cierre de vías en la parte norte del estadio por el desmantelamiento del gigantesco escenario que se instaló para recibir a Shakira.

Finalmente, se hizo un llamado a cambiar la cultura de limpieza de la ciudadanía y mejorar con cada evento que se desarrolle en la ciudad.