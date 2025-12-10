Robe Iniesta, líder de la banda de rock Extremoduro, murió a los 63 años

El cantante Roberto Iniesta 'Robe', durante su actuación dentro del su gira 'Ni Santos ni Inocentes'.

El músico español Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, falleció este miércoles 10 de diciembre del 2025 a los 63 años, según informó su agencia en un comunicado de prensa.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", según el comunicado publicado en la red, que no informa sobre la causa de la muerte.

Los próximos días se dará a conocer el lugar concreto de Plasencia (oeste español), donde nació en 1962, y la hora del homenaje para despedir al artista.

En noviembre de 2024, el vocalista y compositor de Extremoduro y líder actualmente de la banda Robe canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira 'Ni Santos ni Inocentes', tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

Como detalló el comunicado remitido entonces a los medios, tal afección lo obligó a guardar "reposo absoluto". Tras agradecer a toda la gente que acudió a ver a Robe, Iniesta garantizó que "las ganas de volver" no se las quitaba "nada".

Un ícono de la música española

Iniesta es considerado uno de los grandes iconos de la música española gracias principalmente a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde su fundación, en 1987. El nombre del grupo es un juego de palabras con el nombre de la región española donde él nació, Extremadura.

Más de 30 años de carrera dieron para 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo gracias a sus letras peculiares y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como 'Agila' (1996) o 'La ley innata' (2008).

Su nuevo proyecto, Robe, comenzó con 'Lo que aletea en nuestras cabezas' en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo ('Bienvenidos al temporal', en 2018) y tres discos de estudio más: 'Destrozares, canciones para el final de los tiempos' (2016), 'Mayéutica' (2021) y 'Se nos lleva el aire' (2023).