Seis pasos para crear tu vision board 2026 para cumplir metas y sueños en el nuevo año
El vision board y su construcción se ha popularizado en redes sociales en los últimos años. Su formato puede ser digital o físico.
El vision board consiste en una serie de imágenes para visualizar sueños y metas.
24 dic 2025 - 19:00
El vision board es una herramienta en la que se plasman sueños y metas a través de imágenes y palabras en una especie de collage. En redes sociales se ha popularizado su elaboración como un elemento dinámico y poderoso.
Para elaborar un vision board no se necesita mucho. Este puede ser digital o físico. En internet se encuentran plantillas gratuitas para editarlo, mientras que se puede hacer en formato físico con fotografías y recortes.
Con el vision board se pueden visualizar los sueños y metas con el objetivo de cambiar la vida personal y profesional de quien lo hace.
La observación constante del vision board es una herramienta de desarrollo personal que puede ayudar a cambiar ciertos aspectos de la vida a través de la ley de atracción y la visualización positiva.
Un hecho concreto es que al hacer un vision board la persona concreta y define sus objetivos, lo que le permite trabajar para cumplirlos y superar los obstáculos definidos previamente.
Así puede construir un vision board en seis pasos:
Elegir un objetivo
- El vision board puede tener uno o más objetivos, siempre que se mantengan ordenados y no interfieran el uno con el otro.
- Para definirlo es importante preguntarse ¿qué es lo más importante para mí? o ¿qué quiero cambiar?
Encontrar un tema personal
- El tema personal permitirá que la motivación te lleve de la visualización a la acción durante cada paso del proceso.
- El tema escogido debe incluir imágenes y letras grandes con citas relacionadas.
Define dónde ubicarlo
- Antes de plasmar los sueños y metas es importante definir dónde se ubicará el vision board el resto del año. Si este es digital o físico debe ocupar un espacio accesible que se pueda observar a diario.
- Si es un vision board físico se puede usar un corcho, un pizarrón o un pliego de papel. Si es digital, se puede establecer como fondo de pantalla del dispositivo móvil o computadora.
Escribir los obstáculos
- Definir los obstáculos es el primer paso para superarlos. Con imágenes o palabras se ubican dentro del vision board para mirarlos cada día.
- Estas barreras definidas se convertirán en pasos a dar para avanzar y conseguir el sueño o meta planteado. También pueden ser desglosados en etapas para avanzar por partes.
Buscar imágenes y citas
- Las imágenes y citas del vision board pueden ser reales de la vida cotidiana de la persona, o pueden ser inspiración hallada en revistas o en internet.
- La creación del vission board también puede convertirse en un momento divertido e incluso de compartir con amigos o personas queridas.
Ajustarlo y exhibirlo
- Una vez hecho el vision board hay que ajustar detalles luego de observarlo desde lejos.
- Ya que antes se definió el lugar donde se exhibirá el vision board, solo queda ubicarlo y asegurarlo para que sea contemplado de manera constante.
