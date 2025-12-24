Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Entretenimiento

Seis pasos para crear tu vision board 2026 para cumplir metas y sueños en el nuevo año

El vision board y su construcción se ha popularizado en redes sociales en los últimos años. Su formato puede ser digital o físico.

El vision board consiste en una serie de imágenes para visualizar sueños y metas.

Internet

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

24 dic 2025 - 19:00

El vision board es una herramienta en la que se plasman sueños y metas a través de imágenes y palabras en una especie de collage. En redes sociales se ha popularizado su elaboración como un elemento dinámico y poderoso.

Para elaborar un vision board no se necesita mucho. Este puede ser digital o físico. En internet se encuentran plantillas gratuitas para editarlo, mientras que se puede hacer en formato físico con fotografías y recortes.

Con el vision board se pueden visualizar los sueños y metas con el objetivo de cambiar la vida personal y profesional de quien lo hace.

La observación constante del vision board es una herramienta de desarrollo personal que puede ayudar a cambiar ciertos aspectos de la vida a través de la ley de atracción y la visualización positiva.

Un hecho concreto es que al hacer un vision board la persona concreta y define sus objetivos, lo que le permite trabajar para cumplirlos y superar los obstáculos definidos previamente. 

Así puede construir un vision board en seis pasos:

  1. Elegir un objetivo

    • El vision board puede tener uno o más objetivos, siempre que se mantengan ordenados y no interfieran el uno con el otro.
    • Para definirlo es importante preguntarse ¿qué es lo más importante para mí? o ¿qué quiero cambiar?

  2. Encontrar un tema personal

    • El tema personal permitirá que la motivación te lleve de la visualización a la acción durante cada paso del proceso. 
    • El tema escogido debe incluir imágenes y letras grandes con citas relacionadas.

  3. Define dónde ubicarlo

    • Antes de plasmar los sueños y metas es importante definir dónde se ubicará el vision board el resto del año. Si este es digital o físico debe ocupar un espacio accesible que se pueda observar a diario.
    • Si es un vision board físico se puede usar un corcho, un pizarrón o un pliego de papel. Si es digital, se puede establecer como fondo de pantalla del dispositivo móvil o computadora.

  4. Escribir los obstáculos

    • Definir los obstáculos es el primer paso para superarlos. Con imágenes o palabras se ubican dentro del vision board para mirarlos cada día.
    • Estas barreras definidas se convertirán en pasos a dar para avanzar y conseguir el sueño o meta planteado. También pueden ser desglosados en etapas para avanzar por partes.

  5. Buscar imágenes y citas

    • Las imágenes y citas del vision board pueden ser reales de la vida cotidiana de la persona, o pueden ser inspiración hallada en revistas o en internet. 
    • La creación del vission board también puede convertirse en un momento divertido e incluso de compartir con amigos o personas queridas.

  6. Ajustarlo y exhibirlo

    • Una vez hecho el vision board hay que ajustar detalles luego de observarlo desde lejos. 
    • Ya que antes se definió el lugar donde se exhibirá el vision board, solo queda ubicarlo y asegurarlo para que sea contemplado de manera constante.
@erickaa.gomez Tutorial vision board 2026 💌✨con @canvamexico #publicidad #LoHiceConCanva #CanvaParaTodo #visionboard #tutorial ♬ sonido original - Ericka Gómez💌

