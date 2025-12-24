Seis pasos para crear tu vision board 2026 para cumplir metas y sueños en el nuevo año

El vision board consiste en una serie de imágenes para visualizar sueños y metas.

El vision board es una herramienta en la que se plasman sueños y metas a través de imágenes y palabras en una especie de collage. En redes sociales se ha popularizado su elaboración como un elemento dinámico y poderoso.

Para elaborar un vision board no se necesita mucho. Este puede ser digital o físico. En internet se encuentran plantillas gratuitas para editarlo, mientras que se puede hacer en formato físico con fotografías y recortes.

Con el vision board se pueden visualizar los sueños y metas con el objetivo de cambiar la vida personal y profesional de quien lo hace.

La observación constante del vision board es una herramienta de desarrollo personal que puede ayudar a cambiar ciertos aspectos de la vida a través de la ley de atracción y la visualización positiva.

Un hecho concreto es que al hacer un vision board la persona concreta y define sus objetivos, lo que le permite trabajar para cumplirlos y superar los obstáculos definidos previamente.

Así puede construir un vision board en seis pasos: