Así es 'Macondo Park' en Madrid para los 12 conciertos con los que cierra su gira

Shakira da inicio a una serie de 12 conciertos en Madrid que cierran su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

La estrella colombiana Shakira arranca este viernes una serie de 12 conciertos en Madrid con los que cerrará su gira mundial y que suponen también el regreso a los escenarios españoles de la artista, tras ocho años sin actuar en el país.

La "residencia" de Shakira en Madrid se extenderá hasta el 11 de octubre, según el calendario publicado por el gigante de los eventos Live Nation, su promotora en España.

La artista de Barranquilla, de 49 años, no anunció por el momento ninguna otra fecha en Europa.

Empieza la acción en el Macondo Park, la ciudad efímera y recinto temático para los conciertos de Shakira en Madrid.



Así ha comenzado el primer día de la artista colombiana en la capital ⬇️ pic.twitter.com/BRqp60Fjgg — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 18, 2026

Una residencia musical en el sur de Madrid

Las autoridades municipales de Madrid esperan que los conciertos de Shakira supongan un importante impacto económico para la capital española, que en mayo y junio ya acogió diez conciertos de otra gran estrella de la música latina, el puertorriqueño Bad Bunny.

Shakira llevaba sin actuar en España desde 2018, unos años antes de su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, anunciada en 2022.

Para la ocasión, Live Nation ha construido un "estadio Shakira", un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50 000 personas.

Shakira ha dado inicio a su residencia en Madrid esta noche ante 54,688 asistentes, tenemos nuevo outfit para “La Fuerte” en color Fucsia 🩷 pic.twitter.com/RXqZjY30p5 — mateo🫧 (@itssmateo) September 18, 2026

Éxitos globales y antecedentes de la gira

La intérprete de éxitos como "Hips dont' lie" o "Waka, Waka" inició en febrero de 2025 una gira mundial titulada "Las mujeres ya no lloran", el título de la canción que grabó con el productor argentino Bizarrap sobre su separación de Piqué.

A principios de marzo, la multipremiada artista, autora también de la canción del último Mundial de fútbol, reunió a 400 000 fanáticos en un concierto gratuito en México. Poco después, en mayo, la cantante juntó a dos millones de personas en otro recital gratuito en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro.

En noviembre de 2023, la artista colombiana llegó a un acuerdo con la justicia española para evitar un juicio por fraude fiscal en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, en el que reconoció su culpabilidad y aceptó pagar una multa de más de 7,3 millones de euros (8,3 millones de dólares).

Primera noche de Shakira en Madrid, mas de 56.000 personas. pic.twitter.com/oewTEm5CbZ — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) September 18, 2026

Ya había abonado 17,45 millones de euros (20 millones de dólares) al fisco español para regularizar su situación.

En mayo de este año, la justicia española ordenó a Hacienda que le devolviera más de 55 millones de euros (63 millones de dólares) tras anular una sanción correspondiente al ejercicio de 2011, aunque la decisión puede recurrirse.