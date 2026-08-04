Shakira recreó su meme de 1997 y causó furor en redes sociales

La cantante colombiana recreó la fotografía que se tomó en 1997 y que se volvió viral.

La cantante colombiana Shakira volvió a convertirse en tendencia este martes 4 de agosto de 2026 tras recrear uno de los memes más recordados de su carrera: la fotografía tomada en 1997 durante una visita al diario El Heraldo de Barranquilla.

La artista compartió en sus redes sociales una nueva versión de la imagen que se hizo viral años después en internet. En esta ocasión, aparece sentada frente a un escritorio moderno y junto a una impresora en funcionamiento, en contraste con la fotografía original, en la que posaba frente a un computador de escritorio apagado.

Como guiño a la popularidad del meme, Shakira acompañó la publicación con el mensaje: "Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo", lo que desató miles de reacciones entre sus seguidores.

¿Cuál es el origen del meme de Shakira?

La fotografía original fue capturada en 1997 por el fotoperiodista Óscar Berrocal durante una entrevista que la cantante concedió al diario El Heraldo de Barranquilla, poco después del éxito de su álbum Pies Descalzos.

Con el paso de los años, la imagen comenzó a circular en redes sociales y se transformó en uno de los memes más populares de la barranquillera, debido a la expresión de la artista y al antiguo equipo de computación que aparecía en la escena.

La recreación desató miles de reacciones

La nueva publicación fue celebrada por los fanáticos, quienes destacaron el sentido del humor de la cantante y su disposición para reírse de uno de los memes más conocidos de internet.

Además, numerosos usuarios comentaron la apariencia de la artista y compartieron comparaciones entre la fotografía de 1997 y la recreación realizada casi tres décadas después.

La publicación volvió a demostrar la capacidad de Shakira para conectar con su audiencia y aprovechar fenómenos virales que forman parte de su historia en la cultura digital.