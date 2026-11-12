¿Quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Cuenca y cuáles son sus principales propuestas?

Nueve candidatos compiten por la Alcaldía de Cuenca en las Elecciones Seccionales del 29 de noviembre de 2026, con planes centrados en seguridad, empleo y protección hídrica.

Con el inicio oficial de la campaña electoral este jueves 12 de noviembre de 2026, cerca de 450 000 empadronados en Cuenca ingresan en la recta final para elegir a su próximo alcalde en las Elecciones Seccionales 2027, previstas para el domingo 29 de noviembre.

En la papeleta oficial constan nueve aspirantes, respaldados por 15 organizaciones políticas entre partidos, movimientos y cuatro alianzas.

Sus planos de trabajo inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) priorizan ejes como la seguridad ciudadana, la defensa de los páramos y las fuentes hídricas, la reactivación económica, el empleo y la transparencia municipal.

Los perfiles y propuestas

Yaku Pérez Guartambel

Es el candidato de Alianza Unidos por el Agua – Listas 2, 12 y 20. Pérez fue exprefecto del Azuay (2019-2020).

Su plan enfatiza la protección ambiental y de las fuentes hídricas mediante resistencia legal y guardias ambientales comunitarias.

En empleo, propone compras públicas inclusivas para artesanos y el programa Cuenca Ciudad Universitaria, además de impulsar circuitos turísticos articulados al transporte público y crear un Laboratorio de Integridad Pública con universidades.

Juan Pablo Riquetti Morales

Representa al partido Partido Sociedad Patriótica – Lista 3, del expresidente de la República, Lucio Gutiérrez.

Es ingeniero civil con maestría en Geotecnia y excoordinador general de Planificación del Municipio de Cuenca (2023-2024).

Plantea incorporar residentes técnicos en proyectos municipales mediante concursos públicos, digitalizar trámites para reducir la intermediación y crear brigadas ambientales para clausurar minería que amenace fuentes de agua.

Juan Carlos Vega Malo

Juan Vega es la candidatura del partido oficialista Acción Democrática Nacional, ADN – Lista 7.

Fue exministro de Agricultura y Ganadería (2025-2026) con maestría en Economía Aplicada.

Proponer programas de retorno e inserción productiva para migrantes, acceso a tecnologías digitales para emprendedores y vincular el turismo de salud con complejos termales.

En seguridad, plantea articular tecnología con redes comunitarias y la Fiscalía.

Leonardo Morales Ordóñez

Participará en los comicios bajo la bandera política de Partido Avanza – Lista 8. Leonardo Morales es exgerente de Control de Tránsito de la EMOV-EP (2019-2023).

Proponer impulsar la capacitación técnica para jóvenes, mujeres y artesanos, crear oficinas de proximidad parroquial con indicadores de gestión y datos abiertos, y ejecutar planes de emergencia en las 21 parroquias rurales.

Diana Mera Quito

Representará al Movimiento Pachakutik – Lista 18. Es médica veterinaria. Su propuesta se centra en dinamizar la economía popular y solidaria mediante ferias agroecológicas y asistencia técnica en las 21 parroquias rurales.

En el ámbito ambiental,plantea un fondo de compensación agroecológica para frenar el avance extractivo sobre los páramos.

Paúl Carrasco Carpio

Es el candidato de Alianza Cuencanos Como Vos – Listas 62 y 107. Carrasco es el exprefecto y exgobernador del Azuay.

Plantea fortalecer la economía rural con circuitos cortos de comercialización, implementar el Observatorio Cantonal de Seguridad con informes ciudadanos a través de una aplicación móvil y establecer audiencias semestrales de rendición de cuentas en los barrios.

Juan Cristóbal Lloret Valdivieso

Juan Lloret es parte de la alianza La Provincia en Marcha – Listas 63, 17 y 1. Es exprefecto del Azuay (2023-2026) y exasambleísta.

Proponer crear el Sistema Cantonal de Cuidados para certificar laboralmente a personas cuidadoras e impulsar el empleo femenino, además de promover la fiscalización jurídica de concesiones mineras en zonas de recarga hídrica.

De igual manera, busca fortalecer la prevención comunitaria en seguridad.

Marcelo Cabrera Palacios

Cabrera es el candidato de alianza En Equidad – Listas 82 y 21. Fue exalcalde de Cuenca en dos periodos (2005-2009 y 2014-2019).

Plantea consolidar distritos creativos, centros de innovación gastronómica y rutas turísticas comunitarias.

En transparencia, ofrece publicar el seguimiento de solicitudes de la Contraloría sobre las ocho empresas públicas municipales y consejos consultivos articulares de seguridad con las parroquias.

Pedro Palacios Ullauri

Es candidato del Movimiento Nueva Generación – Lista 100. Fue exalcalde de Cuenca (2019-2023) e ingeniero industrial con maestría en Administración de Empresas.

Su plan contempla establecer protocolos permanentes de coordinación operativa entre el Municipio, la Policia Nacional y la Gobernacion para la seguridad ciudadana.

También busca supervisar técnicamente los caudales ecológicos y coordinar veedurías presupuestarias con la Contraloría.

El debate obligatorio en Cuenca

Como parte del cronograma de Debate Ecuador 2027, los nueve candidatos a la Alcaldía de Cuenca deberán contrastar estas propuestas en un debate obligatorio.

El mismo estará dividido en dos bloques (uno de cinco candidatos y otro de cuatro), en el que se abordarán seguridad, desarrollo territorial, economía local e integridad pública.