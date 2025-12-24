'Stanger Things' estrenará nuevos capítulos de su temporada final en Navidad

La última temporada de 'Stranger Things' se ha lanzado de manera paulatina en Netflix.

Será una feliz Navidad para los fanáticos de ´Stranger Things'. Este jueves 25 de diciembre de 2025 se lanzará un segundo bloque de capítulos de la quinta y última temporada de la popular serie.

La producción insignia de Netflix lanzó los primeros cuatro capítulos de la serie el 26 de noviembre. Tres nuevos capítulos se estrenarán este jueves. Se trata de:

Episodio 5: Shock jock , de 1:08 de duración.

, de 1:08 de duración. Episodio 6: Escape from Camazots , de 1:15 de duración.

, de 1:15 de duración. Episodio 7: The bridge, de 1:06 de duración.

Los tres nuevos capítulos estarán disponibles en Ecuador desde las 20:00 del día de Navidad. Pero aún falta un episodio final que estará disponible desde el 31 de diciembre.

Netflix anunció funciones especiales del episodio final en algunos cines de Estados Unidos y Canadá, aunque la plataforma insistió en que el lanzamiento principal seguirá siendo digital.

La temporada final cuenta con el regreso de casi todo el elenco principal: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Winona Ryder y David Harbour, entre otros.

A ellos se suman rostros nuevos como Linda Hamilton, conocida por Terminator, además de nuevos actores jóvenes que interpretarán personajes claves en el avance de la trama. Esta mezcla entre los protagonistas clásicos y las nuevas figuras ayudará a conectar los conflictos del cierre con el legado de la serie.

La temporada tendrá ocho episodios, varios de ellos con duraciones superiores a las de un capítulo habitual de televisión. El capítulo final tendrá cerca de dos horas, en el que Netflix y los Duffer han insinuado que será un cierre “emocional, épico y devastador”.