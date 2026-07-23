El ‘Gato Cucurella’ se convierte en uno de los fenómenos virales del Mundial 2026

El ‘Gato Cucurella’ sorprende por su parecido con el campeón del mundo

El ‘Gato Cucurella’ se convirtió en uno de los memes virales del Mundial 2026 por su enorme parecido con el futbolista español Marc Cucurella.

La imagen que circula en redes sociales y ha generado miles de memes es real. El felino aparece en un video en el que sus dueños le colocan una peluca mientras cantan la popular canción dedicada al lateral de la selección española.

El gato que se volvió viral

En las imágenes, el felino, un gato común europeo, permanece inmóvil durante varios segundos mientras sus dueños acomodan sobre su cabeza una peluca que recrea el característico cabello rizado de Cucurella.

El resultado sorprendió a los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a compartir la imagen y compararla con el futbolista español.

La escena terminó convirtiendo al felino en uno de los memes más recordados del Mundial 2026 y en una inesperada figura viral vinculada a la celebración de la selección española.

Cucurella, de la cancha a fenómeno viral

La participación de Marc Cucurella con la selección española en el Mundial 2026 también ha impulsado su popularidad fuera de las canchas.

Su particular estilo, especialmente su característico cabello rizado, se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del futbolista y ahora inspira memes, canciones y hasta personajes virales como el famoso ‘Gato Cucurella’.

El jugador del Chelsea fue una de las figuras de España durante el torneo y su imagen quedó ligada a las celebraciones de la selección, que conquistó el título mundial.

Su peculiar look y la canción que los aficionados le dedicaron ayudaron a convertirlo en uno de los futbolistas más comentados del campeonato.