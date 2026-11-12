Outlook presenta fallas en varios países; Microsoft investiga la caída del servicio

Microsoft confirmó fallas de conectividad en Exchange Online que afectan el acceso a Outlook este jueves 12 de noviembre.

Microsoft Outlook presenta fallas de funcionamiento este jueves 12 de noviembre de 2026, lo que ha generado problemas para acceder a correos electrónicos y utilizar el servicio en varios países.

La compañía confirmó que investiga una interrupción en Exchange Online, la plataforma de correo electrónico empresarial integrada en Microsoft 365.

Según el portal Downdetector, más de 39 000 usuarios reportaron inconvenientes en Estados Unidos, mientras que también se registraron quejas desde otros países de América.

¿Qué fallas presenta Microsoft Outlook?

Entre los principales problemas reportados se encuentran dificultades para iniciar sesión, acceder a las bandejas de entrada y enviar o recibir correos electrónicos.

Microsoft indicó que las fallas pueden afectar diferentes métodos de conexión, entre ellos la versión web de Outlook y otros sistemas utilizados para acceder a Exchange Online.

La empresa identificó errores de conectividad en parte de la infraestructura que procesa las solicitudes de acceso y se encuentra analizando registros técnicos para determinar su origen.

¿Cuándo volverá a funcionar Outlook?

Hasta el reporte consultado, Microsoft no había anunciado una hora definitiva para el restablecimiento del servicio.

La compañía informó que sus equipos técnicos continúan investigando el incidente, identificado como EX1550543, y que publicará nuevas actualizaciones sobre su evolución.

Las afectaciones no necesariamente se presentan de la misma manera para todos los usuarios. Algunas personas pueden ingresar a sus cuentas, mientras otras experimentan interrupciones o lentitud.