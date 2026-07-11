Netflix cambió las cuentas compartidas: el nuevo requisito que deberán cumplir todos los usuarios

Qué hacer ante el nuevo cambio de Netflix en cuentas compartidas

Netflix modificó la forma de iniciar sesión en las cuentas compartidas. Desde mediados de junio de 2026, la plataforma comenzó a implementar un sistema que exige que cada perfil tenga un correo electrónico propio, una medida que ya empezó a aplicarse a usuarios de todo el mundo.

La plataforma de streaming incorporó este cambio como parte de su estrategia para reforzar el control sobre las cuentas compartidas y limitar el acceso de personas que no pertenecen al hogar principal.

La actualización se implementa de forma gradual y ya ha sido reportada por usuarios en distintos países.

Un correo por perfil: ¿Cómo funciona el nuevo inicio de sesión?

Con la nueva política, cada perfil dentro de una cuenta deberá estar vinculado a una dirección de correo electrónico diferente.

Esto significa que cada usuario iniciará sesión con sus propias credenciales y dejará de utilizar el correo electrónico general del propietario de la cuenta, como ocurría hasta ahora.

Según explicó Netflix, el objetivo es facilitar el acceso individual, mejorar la recuperación de cuentas y ofrecer recomendaciones personalizadas para cada perfil.

Además, cada usuario comenzará a recibir sus propias notificaciones y comunicaciones por correo electrónico.

La compañía confirmó que esta actualización empezó a implementarse desde el 15 de junio de 2026 para usuarios de todo el mundo.

La medida forma parte de los cambios que Netflix ha impulsado en los últimos meses para fortalecer el control sobre el uso de las cuentas compartidas.

Cómo afecta a los usuarios y qué deben hacer

Para seguir utilizando la plataforma sin inconvenientes, los usuarios deberán asociar un correo electrónico propio a su perfil cuando Netflix lo solicite. Una vez realizado ese proceso, podrán iniciar sesión directamente con esa dirección y su contraseña correspondiente.

El cambio no modifica el funcionamiento de la cuenta principal, pero sí individualiza el acceso de cada integrante.

De esta forma, Netflix podrá identificar con mayor precisión la actividad de cada perfil dentro de una misma suscripción.

Algunos usuarios expresaron su preocupación en foros como Reddit, donde señalaron que el nuevo sistema podría hacer menos práctico el uso de varios perfiles en dispositivos compartidos, como los televisores del hogar, ya que cada persona deberá identificarse con sus propias credenciales.

Netflix precisó que esta novedad no aplica a los perfiles infantiles, que seguirán funcionando bajo las condiciones establecidas para las cuentas destinadas a menores de edad.