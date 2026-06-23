¿Quién es el Pato Merlín? El embajador viral del FIFA Fan Festival

Quién es Merlín? La historia del pato que conquistó el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la CDMX

El Mundial 2026 también tiene un protagonista fuera de las canchas. Se trata de Merlín, un pato doméstico de dos años.

Merlín se volvió viral por acompañar a su dueña, Karla Ivett Gómez, vestido con la camiseta de la selección mexicana y pequeños zapatos negros mientras recorría las calles de Ciudad de México.

Su popularidad creció durante las celebraciones por el debut de México en la Copa del Mundo y llamó la atención de la FIFA, que lo incorporó como embajador del FIFA Fan Festival de Ciudad de México.

¿Cómo llegó Merlín a ser embajador del FIFA Fan Festival?

Según relató Karla Ivett Gómez, la FIFA se puso en contacto con la familia tras el fenómeno que generó Merlín en redes sociales y durante las actividades del Mundial.

La dueña explicó que fueron invitados a participar en el FIFA Fan Festival de Ciudad de México como embajadores y que el personal de la organización recibió al pato con un "pasillo de honor", similar al que se realiza para los futbolistas antes de ingresar a un evento.

Desde entonces, Merlín participa en actividades con aficionados y se convirtió en uno de los símbolos más curiosos del ambiente mundialista en la capital mexicana.

La visita de Merlín a la presidenta de México

La fama del pato llegó hasta el Palacio Nacional. El lunes 22 de junio del 2026, Merlín y su familia humana fueron invitados a la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Karla Gómez contó la historia de su familia y explicó que Merlín se ha convertido en parte fundamental de su trabajo diario como comerciantes ambulantes.

La presidenta destacó que el pato representa el espíritu de muchas familias mexicanas y el ambiente que el país proyecta durante la Copa Mundial.