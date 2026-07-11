PlayStation dejará de producir discos físicos de sus videojuegos para 2028

PlayStation anunció que dejará de producir discos físicos de sus videojuegos.

Sony comfirmó que PlayStation dejará de producir discos físicos para todos los videojuegos nuevos que se lancen en sus consolas a partir de enero de 2028.

Esta decisión marca el cierre de una era histórica para la industria del entretenimiento y establece un nuevo estándar en el mercado de los videojuegos.

De acuerdo con la información, a partir de 2028, los nuevos lanzamientos se distribuirán únicamente mediante descarga digital, ya sea directo desde la ⁠PlayStation Store o comprando códigos de descarga en tiendas.

Los videojuegos antiguos no se verán afectados

Las copias físicas de los títulos publicados antes de enero de 2028 no se verán afectadas; sus discos seguirán en circulación y continuarán funcionando con normalidad en los lectores de las consolas.

Según la información de ⁠PlayStation Blog, la compañía responde a una "abrumadora" inclinación de los usuarios hacia las bibliotecas virtuales, donde las ventas digitales han superado con creces a las físicas.

El anuncio ha generado una fuerte conversación entre los jugadores debido al impacto que tendrá en el ecosistema.

Reacción de los usuarios ante la medida

"Se perderá por completo la opción de prestar, regalar o revender los nuevos juegos en el mercado de segunda mano", aseguran.

Existe una creciente preocupación por la preservación de los videojuegos y la dependencia absoluta de los servidores en línea de la marca.

Como respuesta, se ha levantado un fuerte movimiento en redes bajo iniciativas como la petición digital 'Don't Kill the Disc', la cual ya ha sumado cientos de miles de firmas exigiendo a Sony reconsiderar la medida.