Usuarios de X antes 'Twitter' reportan caída masiva de la plataforma

Reportan la caída mundial de X, antes Twitter, este miercoles 18 de marzo

La red social X registra una caída global este miércoles 18 de febrero del 2026, afectando a miles de usuarios que reportan problemas para acceder, publicar contenido y actualizar sus feeds.

De acuerdo con reportes en plataformas de monitoreo como Downdetector, las fallas comienzan en horas de la mañana y se intensifican en varios países, incluyendo Estados Unidos y regiones de América Latina.

La falla comienza alrededor de las 08:35 en Ecuador, cuando usuarios empiezan a reportar problemas masivos en la plataforma.

Usuarios señalan dificultades para cargar publicaciones, enviar mensajes y visualizar contenido, mientras que en algunos casos la aplicación muestra errores de conexión o tiempos de carga prolongados.

Hasta el momento, la empresa propietaria de la red social, X Corp., no emite un pronunciamiento oficial sobre las causas de la interrupción.

Mientras el servicio se restablece de forma progresiva, usuarios recurren a otras redes sociales para reportar la situación y confirmar el alcance de la caída.