Stickers con sonido son parte de las nuevas funciones de la aplicación

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp continúa renovando su plataforma con una serie de actualizaciones diseñadas para mejorar la gestión del tiempo, reforzar la privacidad en los chats y hacer más dinámicas las conversaciones.

Entre las novedades más destacadas para dispositivos Android y Apple figuran la programación de mensajes, los stickers con audio, los textos de visualización única y los cronogramas personalizados para silenciar notificaciones.

Conoce el detalle de cómo funciona cada una de estas herramientas:

Stickers con sonido incluido

Los stickers son una de las formas favoritas de expresión en la plataforma y ahora dan un salto al permitir reproducir sonido al enviarse.

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, los stickers con audio comenzaron a viralizarse en países como México y despertó el interés sobre cómo crearlos desde cero.

Algunos teléfonos móviles aún deben esperar a recibir la última versión disponible para tener habilitada la función.

Mensajes de texto que desaparecen después de abrirse

WhatsApp avanza en las pruebas de una herramienta que extiende la visualización única a los mensajes de texto.

¿Cómo utilizarla? Al escribir el texto en el chat, el usuario deberá mantener presionado el botón de envío y seleccionar la opción de visualización única.

La otra persona recibirá el mensaje protegido y tendrá que tocarlo para abrirlo en una pantalla aparte. Una vez cerrado, el contenido desaparecerá de la conversación.

Mensajes programados por fecha y hora

Esta función permite dejar listos mensajes para que se envíen de forma automática en un momento específico.

¿Cómo agendar? Ingresa a un chat individual o grupal, redacta el mensaje y mantén presionado el botón de enviar para desplegar el selector de fecha y hora.

Se pueden programar envíos desde 10 minutos hasta 14 días de anticipación.

El mensaje sale automáticamente a la hora elegida, incluso si el teléfono se encuentra apagado o sin conexión a internet.

Rango de horarios para notificaciones - opción de paga

Pensada para mejorar la concentración y separar la vida laboral del descanso personal, esta herramienta introduce los denominados cronogramas de enfoque.

Con esta configuración, los usuarios pueden elegir de forma personalizada de qué chats o contactos específicos desean recibir notificaciones y en qué horarios o momentos del día mantenerlas activas, bloqueando interrupciones fuera de las franjas establecidas.