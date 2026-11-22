Antes de salir de compras, aprende a identificar qué prendas sí funcionan en tu armario y cómo invertir con criterio

Abrir el armario cada mañana y sentir que 'no hay nada que ponerse' es un problema cotidiano que, lejos de resolverse acumulando más prendas, requiere diagnóstico y estrategia.

Según Pamela Carrillo, asesora de imagen, el mercado suele imponer prendas estándar de supuestos básicos universales que no siempre funcionan para todos, pues cada persona tiene rutinas, climas y necesidades distintas.

El punto de partida antes de adquirir cualquier prenda nueva es identificar el estilo personal y auditar lo que ya se posee.

“No puedes mejorar algo que no mides”, dice la especialista, quien recomienda documentar los atuendos diarios mediante fotografías frente al espejo o aplicaciones digitales de inventario como Indyx.

Estas herramientas y estrategias ayudan a descubrir qué prendas se repiten constantemente, cuáles resultan incómodas y qué colores o cortes sobran en el armario.

La fórmula del armario cápsula: combinar sin uniformarse

Para optimizar el espacio y multiplicar las combinaciones sin caer en el minimalismo monocromático, Carrillo propone estructurar un armario cápsula bajo una lógica similar a un sudoku, compuesto por nueve piezas clave que dialoguen entre sí:

Tres prendas inferiores: Dos opciones clásicas de uso diario, como un jean de corte tradicional o un pantalón negro, y una pieza protagonista o statement , por ejemplo, un pantalón efecto cuero o con un corte distintivo.

Dos opciones clásicas de uso diario, como un jean de corte tradicional o un pantalón negro, y una pieza protagonista o , por ejemplo, un pantalón efecto cuero o con un corte distintivo. Tres prendas superiores: Dos básicos versátiles, pueden ser un top negro y una camisa o camiseta blanca, acompañados de una prenda con diseño asimétrico o textura llamativa.

Dos básicos versátiles, pueden ser un top negro y una camisa o camiseta blanca, acompañados de una prenda con diseño asimétrico o textura llamativa. Tres sobreprendas: Dos alternativas funcionales, como una chaqueta de cuero o de mezclilla, y un abrigo largo o estampado que eleve cualquier conjunto.

Al momento de probarse una prenda en tienda, la asesora sugiere aplicar un filtro de tres preguntas: ¿a dónde voy?, ¿cómo me quiero sentir? y ¿qué quiero lograr?

Además, recomienda aplicar la regla de las tres combinaciones: si una pieza nueva no puede combinarse con al menos tres prendas que ya están en el clóset, lo más probable es que termine olvidada.

Consejos para aprovechar descuentos y elegir telas duraderas

En temporadas de promociones como el Black Friday, la especialista aconseja acudir a las tiendas con una lista definida para no caer en compras impulsivas.

Explica que los descuentos suelen aplicarse a saldos de colecciones pasadas que no se vendieron por fallas de corte o talla, mientras que las rebajas moderadas corresponden a prendas vigentes o piezas buenas que representan una mejor inversión.

Asimismo, destaca la importancia de revisar las etiquetas y priorizar fibras naturales frente a las sintéticas derivadas del petróleo:

Fibras naturales (algodón orgánico, lana, lino, seda, alpaca o cáñamo): Ofrecen alta durabilidad, permiten que la piel respire, no liberan microplásticos y mantienen su estructura por años.

Ofrecen alta durabilidad, permiten que la piel respire, no liberan microplásticos y mantienen su estructura por años. Fibras sintéticas (poliéster y derivados): Tienden a deformarse, perder color o desgastarse tras pocos lavados, por lo que no justifican precios elevados.

El poder de los accesorios y las prendas clave

Para elevar cualquier atuendo básico sin necesidad de renovar todo el guardarropa, Carrillo señala que los accesorios cumplen un rol determinante:

En hombres: Un reloj, un cinturón en buen estado y zapatos limpios y bien estructurados marcan la diferencia en la imagen personal.

Un reloj, un cinturón en buen estado y zapatos limpios y bien estructurados marcan la diferencia en la imagen personal. En mujeres: Unos aretes llamativos, una cartera funcional y un cabello cuidado enmarcan el rostro y transforman prendas sencillas. Para quienes usan lentes de forma permanente, contar con al menos dos o tres monturas distintas permite variar la expresión diaria.

Finalmente, para ciudades de clima frío o variable como Quito, la asesora recomienda priorizar la inversión en un buen abrigo o sobreprenda, un jean clásico y calzado de calidad que brinde soporte y durabilidad, adaptando siempre cada elección al estilo de vida real de quien lo viste.