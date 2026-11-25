Conoce cómo postular a más de 200 becas online en inteligencia artificial, tecnología y liderazgo

Los jóvenes, emprendedores y líderes sociales de Ecuador tienen una nueva oportunidad de formación internacional sin salir del país.

La convocatoria Becas Impulsa 2026 habilitó más de 200 becas online con coberturas del 50 % o el 100 % del valor académico para cursar 21 programas virtuales de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) de España.

El programa es impulsado por la Asociación Internacional de Startups, Red Business Market y UAX, y busca facilitar el acceso a capacitación especializada frente a los desafíos del mercado laboral juvenil en Ecuador.

Al tratarse de programas bajo modalidad 100 % en línea, los seleccionados pueden estudiar desde cualquier ciudad o provincia del Ecuador sin costos de traslado.

¿Qué programas y áreas incluyen las becas?

La oferta académica abarca 21 programas enfocados en habilidades de alta demanda profesional y emprendimiento, entre ellas:

Tecnología y datos: Inteligencia artificial generativa, análisis de datos, ciberseguridad y competencias digitales.

Inteligencia artificial generativa, análisis de datos, ciberseguridad y competencias digitales. Gestión y emprendimiento: Liderazgo e innovación financiera.

Ciencias sociales y educación: Psicología, neurociencia y educación.

Además, la institución cuenta además con cerca de 10 000 convenios con empresas e instituciones para vincular la formación con las demandas del sector productivo.

Requisitos para postular a las becas

Las personas interesadas pueden presentar su propia candidatura o nominar a un líder social.

Para participar en el proceso de selección se deben cumplir las siguientes condiciones:

Residir en Ecuador o tener la nacionalidad de cualquier país de Iberoamérica.

Tener entre 18 y 35 años . En el caso de los líderes de impacto social que sean nominados, no existe límite de edad .

. En el caso de los que sean nominados, . Acreditar recursos económicos limitados.

Estar vinculado a un proyecto emprendedor, comunitario, educativo o de voluntariado.

Presentar una carta de motivación explicando cómo la formación contribuirá al crecimiento de su carrera y al desarrollo de su comunidad.

La organización informó que se dará prioridad en la asignación a mujeres emprendedoras, habitantes de entornos rurales, personas migrantes o refugiadas, personas con discapacidad y estudiantes de primera generación universitaria.

¿Dónde y cómo inscribirse?

Las postulaciones ya se encuentran habilitadas de forma digital. Para aplicar sigue estos pasos: