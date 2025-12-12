EN VIVO | Siga el encendido del pesebre gigante en El Panecillo este viernes 12 de diciembre

El pesebre gigante se ha armado en El Panecillo cada año hace dos décadas.

¡Llegó la Navidad! El pesebre gigante de Quito se encendió la noche de este viernes 12 de diciembre de 2025. Las primeras luces que se encendieron fueron las de la Virgen y la del niño Jesús.

Las estructuras tradicionales incluyen a los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, con una altura aproximada de 29 a 31 metros cada uno.

La figura más grande es la de San José, que alcanza 38 metros de altura. Además están el burro y el buey, con seis metros cada uno.

El papel de María lo cumple la Virgen de Legarda, erigida sobre El Panecillo y con la mirada hacia el centro y norte de Quito.

El tradicional pesebre se enciende con 10 000 bombillos multicolor y 5 400 metros lineales de luces LED.