El encebollado busca la final del Mundial de Comida del streamer español Ibai Llanos 

El plato insignia de la gastronomía ecuatoriana continúa imparable en su travesía internacional. El encebollado logró inscribir su nombre en las semifinales del certamen digital organizado por el popular streamer español Ibai Llanos, consolidándose como uno de los favoritos de la audiencia e impulsando un histórico respaldo popular en redes sociales.

Tras superar intensas rondas eliminatorias de votación masiva en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, la sopa a base de albacora, yuca, cebolla y cilantro dejó en el camino al pique macho de Bolivia. La comunidad ecuatoriana, dentro y fuera del país, se volcó de manera masiva para aportar con cientos de miles de votos que permitieron sellar la clasificación a la penúltima fase de la competencia.

En esta semifinal, el tradicional plato nacional deberá medirse mano a mano contra el pabellón criollo de Venezuela por un cupo en la gran final. La contienda promete mantener la alta interacción que ha caracterizado al evento desde su arranque, enfrentando a dos de las identidades culinarias con mayor presencia y movilización en plataformas digitales.

Del otro lado del cuadro, la segunda llave semifinal reúne a dos gigantes gastronómicos de la región: el asado argentino frente al ceviche peruano. Esta paridad en los cruces finales demuestra el elevado nivel competitivo del torneo informal, donde se han dado cita los platos más emblemáticos de Latinoamérica y otros continentes.

El alcance del torneo ha vuelto a poner bajo el foco mediático el valor cultural de la gastronomía local ante millones de usuarios jóvenes de todo el mundo. La visibilidad generada en las transmisiones de Ibai Llanos ha servido para proyectar de forma masiva los sabores tradicionales del país en la escena global del entretenimiento digital.

Las votaciones para apoyar al encebollado y asegurar su paso a la final se mantendrán habilitadas directamente en las cuentas oficiales del creador de contenido. La expectativa crece entre los aficionados locales, quienes confían en sostener el ritmo de votación para coronar a la icónica receta ecuatoriana en lo más alto del podio.