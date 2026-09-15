Arcsa clausura chifa en Durán por plagas y contaminación de alimentos

Durante una inspección sanitaria en un chifa de Durán, técnicos de Arcsa encontraron plagas.

Un restaurante de comida asiática en Durán fue clausurado de manera preventiva por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), luego de encontrar condiciones de insalubridad que representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

Heces de roedores y plagas en la cocina

Durante la inspección, los técnicos encontraron material fecal de roedores en verduras, frascos de salsa de soya, repisas, utensilios de cocina e incluso en una olla de arroz lista para el consumo. También se detectaron gorgojos en sacos de arroz, además de cucarachas y lagartijas dentro de equipos de refrigeración.

La revisión de los congeladores también evidenció problemas de contaminación cruzada. Según el reporte, había carne de res y camarón sin empaques de protección, mientras sus líquidos se mezclaban con otros alimentos almacenados.

El local deberá corregir las observaciones

Arcsa informó que el establecimiento permanecerá cerrado de forma preventiva hasta que sus responsables solucionen todas las irregularidades, realicen una fumigación técnica y garanticen condiciones adecuadas para la manipulación de alimentos.

La institución mantiene controles en establecimientos de alimentos en todo el país para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y puede ordenar suspensiones o clausuras cuando identifica plagas o condiciones que representen un riesgo para la salud pública.