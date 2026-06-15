'No soy un modelo': La respuesta de Marcelo Bielsa por su foto oficial

Marcelo Bielsa volvió a ser protagonista fuera de la cancha. El entrenador de Uruguay respondió con firmeza a las preguntas sobre la fotografía oficial difundida por la FIFA para el Mundial 2026, en la que aparece mirando hacia el suelo.

Su reacción en conferencia de prensa rápidamente generó repercusión entre aficionados y medios deportivos.

La fotografía oficial de Bielsa se viralizó luego de que los seguidores del torneo notaran que el entrenador argentino aparecía con la mirada baja, a diferencia de la mayoría de seleccionadores que posaron mirando a la cámara.

La imagen despertó comentarios y especulaciones en redes sociales sobre el motivo de su postura.

Consultado sobre el tema, el estratega fue directo y descartó cualquier interpretación especial. “No tengo que dar ninguna explicación.

Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo”, respondió ante los periodistas. Además, señaló que estaba frente a los fotógrafos y que esa fue la imagen que se obtuvo durante la sesión oficial.

🇺🇾 Marcelo Bielsa al ser consultado sobre por qué miró hacia abajo en la foto oficial de la FIFA:



“No soy modelo, se buscan explicaciones en situaciones que no necesitan ser explicadas. No tenemos obligación de actuar como modelos, no hice nada malo”. pic.twitter.com/y8PyXg6qVl — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 16, 2026

Durante su intervención, Bielsa cuestionó la necesidad de justificar aspectos relacionados con la imagen personal.

El entrenador expresó que existen límites sobre las explicaciones que se deben dar y mencionó que frecuentemente se generan preguntas sobre detalles que considera secundarios, como la forma de mirar o el uso de lentes.

Las declaraciones del técnico uruguayo estuvieron en línea con el perfil que ha mostrado a lo largo de su carrera.

Bielsa insistió en que los entrenadores y futbolistas no tienen la obligación de actuar como modelos en este tipo de actividades y defendió la naturalidad con la que afrontó la sesión fotográfica organizada por la FIFA.

Aunque el entrenador restó importancia al tema, la imagen continúa generando conversación en el entorno mundialista.

La fotografía oficial y las declaraciones posteriores del técnico argentino se suman a los episodios que han convertido a Bielsa en una de las figuras más observadas durante la Copa Mundial 2026.