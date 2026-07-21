Quién fue Héctor Ochoa, el compositor de la mítica canción 'El camino de la vida'

Héctor Ochoa, el compositor de la mítica canción 'El camino de la vida'

La muerte de Héctor Ochoa Cárdenas que se conoció este martes 21 de julio del 2026 enluta a la música colombiana y latinoamericana.

El compositor nació en Medellín el 24 de julio de 1934 y dedicó gran parte de su vida a crear obras que hoy forman parte del patrimonio musical de Colombia.

Su composición más conocida, 'El camino de la vida', trascendió generaciones y fronteras hasta convertirse en una de las canciones más interpretadas por artistas de distintos géneros y países.

Creció en una familia de músicos

Héctor Ochoa fue hijo del compositor Eusebio Ochoa Isaza, autor del bambuco El profesor de canto e integrante de la histórica Lira Antioqueña.

Desde muy joven estuvo rodeado de música y aprendió a interpretar instrumentos de cuerdas.

A los 15 años fundó el Trío de Oro, agrupación con la que comenzó a presentarse en emisoras de Medellín. A lo largo de su carrera llegó a escribir más de 500 canciones, aunque muchas nunca fueron grabadas comercialmente.

Del banco a la composición musical

Antes de dedicarse por completo a la música, Ochoa desarrolló una carrera de 25 años en el Banco Cafetero. Ingresó como mensajero y llegó a ocupar el cargo de gerente regional.

Tras jubilarse en 1982, decidió enfocarse de lleno en la composición, etapa en la que nacieron varias de las obras que consolidaron su reconocimiento dentro de la música andina colombiana.

'El camino de la vida' cambió su historia

El 19 de noviembre de 1983, el dueto Arboleda y Valencia estrenó 'El camino de la vida' en el Recinto Quirama, en El Carmen de Viboral, Antioquia. La respuesta del público fue inmediata.

La canción se convirtió en un clásico de la música colombiana gracias a su mensaje sobre la familia, el paso del tiempo y los recuerdos.

En 1999, fue elegida como la Canción Colombiana del Siglo XX en una consulta impulsada por Sonolux y una cadena radial.

Una obra mucho más amplia

Aunque El camino de la vida fue su mayor éxito, Héctor Ochoa también escribió otras composiciones reconocidas como:

'Muy antioqueño'

'Muy colombiano'

'Ayer y hoy'

'La nostalgia'

'Lo mejor de mí'

'Ella es mi reina'

'Orgullosamente mujer'

'El amor no acaba'

'Aprendiendo a vivir'

Estas obras continúan siendo interpretadas por exponentes de la música andina colombiana y forman parte del repertorio tradicional del país.

Durante su trayectoria recibió más de 20 distinciones, entre ellas la Orden de la Democracia del Congreso colombiano, el Escudo de Oro de Antioquia, la Medalla de la Alcaldía de Medellín, el Premio Sayco, la Lira de Oro y el Tiple de Oro.

En 2015 se convirtió en el primer compositor colombiano en ingresar al Salón de la Fama de Compositores Latinoamericanos, con sede en Miami.