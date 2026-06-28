Simetría casi perfecta: Dos parejas de gemelos se casan en Nigeria

Con dos novias idénticas y dos novios vestidos igual, esta boda de Nigeria lo tiene todo para confundir a los invitados: los que se casan son dos parejas de gemelos que hasta se llaman igual.

Las hermanas gemelas Taiwo y Kehinde Adediran avanzan del brazo de su padre, cada una a un lado, por la iglesia de Ibadan, en el suroeste de Nigeria, ante la atenta mirada de sus invitados que, celular en mano, inmortalizan esta unión fuera de lo común.

Quienes los acompañan de cerca, dos caballeros de honor y dos damas de honor, también son fáciles de confundir. Como los novios, también son gemelos entre sí. Quizá, lo único que no crea confusión en esta fiesta sea la etiqueta del evento: #TwinningInLove2026.

Entre los invitados había más gemelos



"Dos gemelos que se casan con dos gemelas, ¿en serio? ¡Es la primera vez que veo esto!", exclama un hombre que pasa por delante de la iglesia momentos después.

Para muchos invitados, la simetría del enlace de los hermanos gemelos Taiwo y Kehinde Oguntoye y de las hermanas gemelas Taiwo y Kehinde Adediran es demasiado perfecta como para ser verdad.

En la cultura yoruba, los gemelos ocupan un lugar especial. Sea cual sea su sexo, al mayor se le suele poner el nombre de Taiwo y al pequeño, Kehinde.

Es bastante habitual ver a gemelos vestidos igual desde niños, a veces incluso con los mismos zapatos, joyas y accesorios.

Las dos parejas se conocieron hace unos años pero, en ese momento, las hermanas ni se planteaban empezar una relación con otro par de gemelos.

Entre los invitados había muchos otros gemelos.