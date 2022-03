Warren Barguil venció en la jornada de muros de la Tirreno Adriático

El francés Warren Barguil (Arkèa Samsic) se reencontró con la victoria en el World Tour cinco años después de su último triunfo en el Tour de Francia. Esta vez se llevó la jornada de los muros de la Tirreno Adriático, en la quinta jornada. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) conservó el maillot azul de líder.

Barguil (Hennebont, 30 años) tiró de fuerza y experiencia para soltar a sus 9 compañeros de fuga cuando restaban 5 km para meta. Afrontó solo el último muro y llegó con margen para degustar el sabor de los triunfos del World Tour. Desde el Tour 2017, cuando ganó dos etapas, no lograba alzar los brazos en una carrera de máxima categoría.

