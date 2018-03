Un hombre que fue grabado en video envuelto en llamas y siendo pateado por policías de Nueva Jersey -luego de que una persecución en automóvil a otro hombre terminara en una explosión- estaba grave el jueves. El alcalde de la ciudad prometió presentar cargos contra los agentes.

El video, obtenido por Univision, muestra a la policía pateando al hombre y arrastrándolo hacia el arroyo vehicular momentos después de la explosión, que ocurrió alrededor de las 23:00 del domingo.

Un dirigente del sindicato de policías dijo que el video “muestra claramente” que los agentes intervinieron rápidamente para extinguir las llamas y poner a salvo al hombre.

Sin embargo, el alcalde de Jersey City, Steven Fulop, calificó el video de “indignante” y puso en duda lo dicho por el sindicato. Dijo que aunque puede ser que los agentes hayan arrastrado a Miguel Feliz -residente de West New York, Nueva Jersey- para ponerlo a salvo, lo que le siguió desafía esa explicación.

“Las patadas y los abusos que sucedieron después… realmente no existe una explicación creíble que tenga sentido”, agregó Fulop.

El alcalde de la ciudad informó que Feliz estaba por ser operado el jueves por la mañana y que la investigación pasó a manos de la fiscalía del condado de Hudson. Una vocera de la unidad de quemados del Hospital St. Barnabas dijo el jueves que Feliz estaba en condición crítica.

Fulop dijo que hay varios policías involucrados en el caso, incluidos supervisores así como policías nuevos, y que más de un protocolo pudo haber sido violado.

La fiscal del condado Esther Suarez informó el miércoles que los investigadores de su oficina revisaron el video y que ?creen con cierta seguridad? que Feliz no estuvo involucrado en la persecución.

El conductor al cual las autoridades seguían fue identificado como un ciudadano de Jersey City de 48 años de edad y que ya fue acusado de eludir a la autoridad y por ataque agravado.

2 b clear. This is unacceptable. We’re IDing officers. We’ll pursue termination + criminal charges as appropriate https://t.co/JIWPWQNrdp

— Steven Fulop (@StevenFulop) 7 de junio de 2017