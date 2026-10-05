Guayaquil prepara una agenda de eventos por sus 206 años de independencia

Monumento a los Próceres de la Independencia, en el Parque Centenario de Guayaquil, junto a la bandera de la ciudad.

Guayaquil conmemora una nueva fecha de su historia independentista y se prepara para celebrar a la Perla del Pacífico con una programación especial durante este feriado. La ciudad será escenario de distintos encuentros para recordar esta fecha junto a sus habitantes y visitantes.

Lunes, 5 de octubre de 2026

La agenda por las fiestas octubrinas comenzó este lunes 5 de octubre con una feria de emprendimientos en la Plaza San Francisco, donde participan diferentes emprendedores.

La feria también continuará durante los próximos días como parte de las actividades programadas por los 206 años de independencia de Guayaquil.

Martes, 6 de octubre de 2026

Este martes 6 de octubre, a las 10:00 y 16:00, se presentará la obra teatral “Aurora Gloriosa”, en el auditorio del Museo Municipal.

La puesta en escena recrea momentos de la independencia de Guayaquil y tendrá dos funciones durante la jornada.

A las 14:00, la Banda Municipal ofrecerá una presentación en el Malecón del Salado, como parte de la programación cultural.

Miércoles, 7 de octubre de 2026

El miércoles 7 de octubre, de 09:00 a 11:00, se realizará el Festival del Pasillo “Cantando a Julio Jaramillo”, en el Centro Municipal de Machala y Bolivia.

También ese día, a las 16:00, se desarrollará una conferencia sobre la historia de la bandera de Guayaquil, en la Biblioteca Municipal.

Jueves, 8 de octubre de 2026

Para el jueves 8 de octubre, a las 20:00, está previsto el concierto “La Filarmónica vuelve a su salsa”, junto a la Banda Brava y sus amigos.

El espectáculo será en la plazoleta central de Guayarte y tendrá ingreso gratuito.

Más desfiles y eventos en Guayaqui

Viernes, 9 de octubre de 2026

El viernes 9 de octubre, día en que Guayaquil conmemora sus 206 años de independencia, la jornada comenzará a las 05:00 con la Aurora Gloriosa.

El acto se realizará en el monumento a la Fragua del Vulcano, ubicado en la Plaza de la Administración.

A las 08:30 será el desfile estudiantil, que partirá desde el Parque de la Victoria hasta la avenida Malecón.

A las 10:00, en el Parque Centenario, se desarrollará la unción cívica, como parte de los actos conmemorativos.

La programación continuará a las 12:30 con el desfile artístico de carros alegóricos, desde el Parque Centenario hasta la avenida Malecón.

Además, a las 14:00, está previsto un desfile comunitario en la avenida 9 de Octubre, con la participación de diferentes sectores de Guayaquil.

La Mamá de las Ferias

Como parte de la agenda del feriado, del jueves 8 al domingo 11 de octubre se realizará La Mamá de las Ferias, en el Estadio Modelo Alberto Spencer.

El evento reunirá gastronomía, emprendimientos, moda, entretenimiento y conciertos durante cuatro días. La feria abrirá desde el mediodía en las jornadas del viernes al domingo, mientras que el acceso a los conciertos estará habilitado desde las 17:00.

Cantante colombiano Fonseca Cantante Olga Tañón Cantante Myriam Hernández Banda musical "El Gran Combo de Puerto Rico" Banda musical "Papaya Dada"

Cartelera musical

El jueves 8 de octubre, la programación musical estará a cargo de El Gran Combo de Puerto Rico y Los Hermanos Rosario, con una noche dedicada a la salsa y el merengue.

El viernes 9 de octubre, se presentarán Fonseca, Myriam Hernández y AU-D, combinando pop latino, balada y música urbana.

El sábado 10 de octubre, el escenario recibirá a Olga Tañón y a Tranzas, junto a Douglas Bastidas. La organización también anunció un artista sorpresa para esta jornada.

Finalmente, el domingo 11 de octubre, la cartelera estará integrada por Don Medardo y sus Players, Papaya Dada, Tierra Canela y Segundo Rosero, quienes cerrarán las cuatro jornadas de conciertos.

Las entradas para La Mamá de las Ferias se venden por jornada y tienen precios desde 10 dólares, con localidades VIP y palco disponibles. El boleto incluye el acceso a la feria y a los conciertos programados para ese día.

La programación se extenderá durante todo el feriado, con opciones para disfrutar en familia, conocer emprendimientos, participar en actividades culturales y asistir a espectáculos musicales.