Ecuador lleva su gastronomía y tradiciones a la Fiesta del Plátano en París

Migrantes ecuatorianos prepararon fritada, bolones, llapingachos y otros platos típicos durante la Fiesta del Plátano en París, donde también se mostraron danzas y tradiciones del país.

Fritada, bolones, llapingachos, patacones y ceviche de camarón fueron parte de la propuesta con la que Ecuador estuvo presente en la Fiesta del Plátano de París, un encuentro cultural y gastronómico que reunió a comunidades de América Latina, África y las Antillas.

La celebración se realizó el 19 de septiembre en el sur de París y congregó a cientos de personas. Ecuador estuvo representado por las asociaciones Raíces Andinas y Churay-Churay, integradas principalmente por migrantes que promueven las costumbres ecuatorianas en Francia.

Bolones, fritada y llapingachos

En los puestos ecuatorianos se preparan llapingachos con fritada, ensalada, plátano frito, chochos y mote , además de ceviche de camarón. También se ofrecieron bolones de queso y chicharrón, canastas con carnes y mariscos y brochetas acompañadas de patacones.

La Fiesta del Plátano, denominada en francés Fête de la Banane, llegó este año a su novena edición. El evento está organizado por la asociación Cantine le Monde Bouge, que desarrolla actividades culturales en el distrito 14 de París.

Los ecuatorianos mantienen sus tradiciones en Francia

Jacqueline Lema, presidenta de Raíces Andinas, salió de Ecuador en 1998 y posteriormente radicó en París. Junto con otros migrantes crearon la organización para mantener las tradiciones y transmitirlas a nuevas generaciones.

Por su parte, Lourdes Gavilanes, presidenta de Churay-Churay, llegó a Francia hace 26 años. Su asociación tiene alrededor de 34 integrantes entre miembros activos y voluntarios y participan en actividades culturales dentro y fuera del país.

Además de Ecuador, en el festival participaron representantes de Camerún, Senegal, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Guyana , con platos elaborados a base de banano o plátano.