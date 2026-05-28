La cóndor andina Ares inició un nuevo proceso reproductivo en Pichincha

La Fundación Cóndor Andino Ecuador informó que Ares, una cóndor andina monitoreada en vida silvestre desde 2014, inició su tercer proceso reproductivo en la provincia de Pichincha.

El seguimiento se realiza desde el pasado 25 de marzo en Quito, como parte de un proyecto de investigación enfocado en la conservación del cóndor andino en Ecuador.

Ares ya logró sacar adelante una cría

Según detalló la fundación, el historial reproductivo de Ares representa un avance importante para la conservación de esta especie emblemática.

Período 2023-2024 La cóndor registró su primera puesta y logró sacar adelante una cría hembra que consiguió abandonar el nido con éxito. Período 2025 Nació un macho llamado Yurak, identificado con banda alar número 24.

Yurak fue rescatado y permanece bajo cuidado humano

La organización recordó que Yurak fue rescatado en enero de 2026 y actualmente permanece bajo cuidado especializado en el Zoológico de Guayllabamba.

Los investigadores sostienen que cada nuevo ciclo reproductivo aporta información científica clave sobre el comportamiento y supervivencia del cóndor andino en estado silvestre.

Una especie en peligro

El cóndor andino es considerado una de las aves más emblemáticas de Sudamérica y enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, el envenenamiento y la cacería ilegal.

Por ello, organizaciones ambientales mantienen programas permanentes de monitoreo y conservación en distintas zonas de Ecuador.