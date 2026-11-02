ECU 911 alerta sobre fauna marina varada en perfil costero y emite recomendaciones

ECU 911 alerta sobre fauna marina varada en la costa ecuatoriana y emite recomendaciones

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 ha emitido uuna alerta tras recibir múltiples reportes sobre la presencia de animales marinos encallados en diversos puntos del perfil costero nacional.

Ante estas emergencias, la entidad ha desplegado un protocolo de atención oportuna en articulación conjunta con la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional.

Las alteraciones climáticas y las fluctuaciones continentales en las condiciones del océano influyen en el ecosistema marino. Factores astronómicos y marinos modifican drásticamente los patrones de migración, la disponibilidad de alimento y el comportamiento habitual de especies vulnerables como lobos marinos, tortugas, aves costeras y delfines.

Frente al avistamiento de un espécimen varado, las autoridades hacen un llamado urgente a mantener la distancia.

Se enfatiza tajantemente que la ciudadanía debe evitar aproximarse, manipular, tocar o intentar reintroducir a los animales al agua por cuenta propia, ya que estas acciones imprudentes pueden agravar sus lesiones o desencadenar respuestas defensivas peligrosas.

Otro aspecto fundamental para garantizar la seguridad de la fauna silvestre es la gestión adecuada de los entornos inmediatos.

Es vital mantener alejadas a las mascotas del área del hallazgo, previniendo así un incremento innecesario en los niveles de estrés de los animales varados y evitando posibles agresiones o la transmisión de patógenos cruzados.

La colaboración ciudadana resulta prioritaria para una respuesta rápida y eficaz de los equipos de rescate. Ante cualquier novedad observada en las playas, se debe reportar inmediatamente a través de la línea única para emergencias 9-1-1, canal oficial dispuesto para activar las redes de coordinación con los biólogos y organismos ambientales competentes.

Desde el ECU 911 se reitera a toda la comunidad la importancia vital de actuar con absoluta responsabilidad y empatía ambiental.

Se recuerda que únicamente el personal especializado y certificado cuenta con el equipamiento y los conocimientos correspondientes para valorar, estabilizar y trasladar a las especies en situación de vulnerabilidad.