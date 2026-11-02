Alerta por fuertes lluvias en tres provincias para la noche de este lunes y madrugada del martes 3 de noviembre
Precipitaciones moderadas a intensas afectarán a la Costa y zonas de la Sierra durante la jornada nocturna y primeras horas del martes 3 de noviembre de 2026.
El tiempo en Ecuador: Lluvias intensas y lloviznas marcarán la noche del 2 y madrugada del 3 de noviembre.
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Actualizado:
02 nov 2026 - 13:33
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su reporte oficial para la noche de este lunes 2 y la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026.
Los pronósticos contemplan un escenario de inestabilidad atmosférica en varias regiones del país entre las 19:00 y las 07:00.
Se prevé que las precipitaciones varíen desde lloviznas intermitentes hasta lluvias fuertes y moderadas en cantones específicos.
Costa y Galápagos: precipitaciones intensas
En el litoral y la región insular se concentrarán algunos de los episodios de lluvia más significativos durante la jornada nocturna.
- Manabí (Alerta Roja - Lluvia Fuerte): Se pronostican lluvias intensas en Bolívar, El Carmen, Flavio Alfaro, Olmedo y Pichincha. En Chone, Manta, Sucre y Tosagua se prevén lluvias moderadas (Alerta Naranja).
- Galápagos (Alerta Roja / Naranja): Se esperan lluvias fuertes en la isla San Cristóbal. En Isabela y Santa Cruz prevalecerán precipitaciones de nivel moderado.
- Guayas, Los Ríos y Santa Elena (Alerta Naranja): Lluvias constantes afectarán al norte de Guayas (Balzar, Colimes, El Empalme, Milagro), a gran parte de Los Ríos (Babahoyo, Quevedo) y a toda la provincia de Santa Elena.
- Guayaquil y El Oro: En el puerto principal se prevén lloviznas (Amarillo). En El Oro habrá lluvias moderadas en Arenillas y Las Lajas, y lloviznas en Machala y Pasaje.
Sierra: alerta de lluvias fuertes
En la región Andina, la intensidad de las precipitaciones variará de acuerdo a la ubicación geográfica de los cantones.
- Cotopaxi (Alerta Roja / Naranja): El cantón Pangua registra nivel rojo por lluvias fuertes. En La Maná, Pujilí y Sigchos se pronostican lluvias de nivel moderado.
- Loja y Tungurahua (Alerta Naranja): Se prevén lluvias moderadas en Celica, Pindal y Puyango (Loja), así como en Baños de Agua Santa (Tungurahua).
- Resto de la Sierra (Alerta Amarilla): Se esperan lloviznas intermitentes en Pichincha (Quito), Azuay (Cuenca), Imbabura, Carchi, Cañar, Chimborazo y Bolívar. Amazonía: Prevalencia de lloviznas a escala regional
Para las provincias de la Amazonía, el Inamhi prevé un panorama predominantemente húmedo pero de menor intensidad.
Provincias como Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe mantendrán lloviznas suaves a moderados (Alerta Amarilla) durante la noche y madrugada.
Llamado a la precaución ciudadana
Ante el riesgo de acumulación de agua, deslizamientos de tierra e incremento en los caudales de los ríos desbordados, el Inamhi insta a tomar precauciones.
Las autoridades recomiendan reducir la velocidad al conducir y recordar que ante cualquier eventualidad se debe marcar a la línea 9-1-1
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