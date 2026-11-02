Alerta por fuertes lluvias en tres provincias para la noche de este lunes y madrugada del martes 3 de noviembre

El tiempo en Ecuador: Lluvias intensas y lloviznas marcarán la noche del 2 y madrugada del 3 de noviembre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su reporte oficial para la noche de este lunes 2 y la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026.

Los pronósticos contemplan un escenario de inestabilidad atmosférica en varias regiones del país entre las 19:00 y las 07:00.

Se prevé que las precipitaciones varíen desde lloviznas intermitentes hasta lluvias fuertes y moderadas en cantones específicos.

Costa y Galápagos: precipitaciones intensas

En el litoral y la región insular se concentrarán algunos de los episodios de lluvia más significativos durante la jornada nocturna.

Manabí (Alerta Roja - Lluvia Fuerte): Se pronostican lluvias intensas en Bolívar, El Carmen, Flavio Alfaro, Olmedo y Pichincha. En Chone, Manta, Sucre y Tosagua se prevén lluvias moderadas (Alerta Naranja).

Se pronostican lluvias intensas en Bolívar, El Carmen, Flavio Alfaro, Olmedo y Pichincha. En Chone, Manta, Sucre y Tosagua se prevén lluvias moderadas (Alerta Naranja). Galápagos (Alerta Roja / Naranja): Se esperan lluvias fuertes en la isla San Cristóbal. En Isabela y Santa Cruz prevalecerán precipitaciones de nivel moderado.

Se esperan en la isla San Cristóbal. En Isabela y Santa Cruz prevalecerán precipitaciones de nivel moderado. Guayas, Los Ríos y Santa Elena (Alerta Naranja): Lluvias constantes afectarán al norte de Guayas (Balzar, Colimes, El Empalme, Milagro), a gran parte de Los Ríos (Babahoyo, Quevedo) y a toda la provincia de Santa Elena.

Lluvias constantes afectarán al norte de Guayas (Balzar, Colimes, El Empalme, Milagro), a gran parte de Los Ríos (Babahoyo, Quevedo) y a Guayaquil y El Oro: En el puerto principal se prevén lloviznas (Amarillo). En El Oro habrá lluvias moderadas en Arenillas y Las Lajas, y lloviznas en Machala y Pasaje.

Sierra: alerta de lluvias fuertes

En la región Andina, la intensidad de las precipitaciones variará de acuerdo a la ubicación geográfica de los cantones.

Cotopaxi (Alerta Roja / Naranja): El cantón Pangua registra nivel rojo por lluvias fuertes. En La Maná, Pujilí y Sigchos se pronostican lluvias de nivel moderado.

El cantón registra nivel Loja y Tungurahua (Alerta Naranja): Se prevén lluvias moderadas en Celica, Pindal y Puyango (Loja), así como en Baños de Agua Santa (Tungurahua).

Se prevén lluvias moderadas en Celica, Pindal y Puyango (Loja), así como en Baños de Agua Santa (Tungurahua). Resto de la Sierra (Alerta Amarilla): Se esperan lloviznas intermitentes en Pichincha (Quito), Azuay (Cuenca), Imbabura, Carchi, Cañar, Chimborazo y Bolívar. Amazonía: Prevalencia de lloviznas a escala regional

Para las provincias de la Amazonía, el Inamhi prevé un panorama predominantemente húmedo pero de menor intensidad.

Provincias como Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe mantendrán lloviznas suaves a moderados (Alerta Amarilla) durante la noche y madrugada.

Llamado a la precaución ciudadana

Ante el riesgo de acumulación de agua, deslizamientos de tierra e incremento en los caudales de los ríos desbordados, el Inamhi insta a tomar precauciones.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad al conducir y recordar que ante cualquier eventualidad se debe marcar a la línea 9-1-1