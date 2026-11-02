Botón de pánico y alertas de seguridad implementarán cooperativas en Ecuador

Las cooperativas deberán implementar un botón de pánico para proteger las cuentas de sus usuarios ante posibles fraudes.

Un botón de pánico para bloquear cuentas ante posibles fraudes, alertas por movimientos sospechosos y atención las 24 horas. Estas son algunas de las nuevas medidas de seguridad que deberán implementar las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas en Ecuador.

La disposición fue emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y publicada en el Registro Oficial el 26 de octubre de 2026. La normativa establece 19 medidas tecnológicas para reforzar la seguridad de las operaciones financieras y proteger el dinero y los datos personales de los usuarios.

Los nuevos controles abarcan aplicaciones móviles, banca electrónica, tarjetas de crédito y débito, cajeros automáticos y otros canales utilizados para realizar transacciones.

¿Cómo funcionará el botón de pánico contra fraudes?

Una de las principales novedades es la implementación de un botón de pánico, conocido como 'kill switch', en las aplicaciones móviles y páginas web de las entidades financieras.

Esta herramienta permitirá a los usuarios bloquear sus cuentas y credenciales de acceso de forma inmediata cuando sospechen que alguien intenta ingresar sin autorización o detecten una posible operación fraudulenta.

Por ejemplo, si una persona identifica movimientos que no reconoce o cree que sus claves fueron robadas, podrá utilizar esta función como una medida de protección.

¿Qué otras medidas de seguridad tendrán las cooperativas?

Además del botón de pánico, la normativa establece nuevos mecanismos para prevenir fraudes y facilitar la atención a los usuarios.

Entre las principales disposiciones están:

Atención las 24 horas: las entidades deberán contar con canales telefónicos o chats atendidos por personas para reportar fraudes y emergencias financieras

Alertas por movimientos sospechosos: los usuarios recibirán notificaciones ante operaciones inusuales

Mayor protección de las cuentas: se implementarán mecanismos de autenticación de múltiples factores para verificar la identidad

Bloqueos preventivos: los sistemas deberán restringir el acceso después de un máximo de tres intentos fallidos

Seguridad de la información: se reforzarán los controles para evitar el robo de datos y accesos no autorizados

Estas medidas buscan reducir los riesgos de fraude en los servicios financieros digitales.

¿Qué pasa si te roban dinero de una cooperativa?

La nueva normativa también contempla mecanismos de protección económica para los usuarios afectados por operaciones fraudulentas.

El artículo 31 establece que, si se comprueba que el fraude ocurrió por fallas de seguridad atribuibles a la entidad financiera o a sus proveedores, la institución deberá devolver, compensar o revertir los valores afectados.

En estos casos, la devolución no podrá incluir cobros adicionales por comisiones o recargos.

Sin embargo, esto no significa que todas las transacciones desconocidas serán reembolsadas automáticamente. Primero se deberá determinar cómo ocurrió el fraude y si existió responsabilidad de la institución financiera.

Las entidades también deberán contar con seguros para cubrir pérdidas económicas relacionadas con incidentes de ciberseguridad.

¿Cuándo estarán disponibles estas nuevas herramientas?

Aunque la normativa ya fue publicada, las entidades financieras tendrán plazos diferenciados para implementar las nuevas medidas de seguridad.

Las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3, las cajas centrales y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda tendrán hasta 12 meses para cumplir las disposiciones.

Mientras tanto, las cooperativas de los segmentos 4 y 5 dispondrán de hasta 24 meses.

Los plazos se cuentan desde la entrada en vigencia de la resolución.

Esto significa que el botón de pánico y las demás herramientas no estarán disponibles inmediatamente en todas las cooperativas del país. Su implementación será progresiva, según el segmento al que pertenezca cada institución.