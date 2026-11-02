Suspenden clases presenciales en Santa Cruz por la emergencia invernal en Galápagos
La modalidad no presencial se registrará en todos los establecimientos de Santa Cruz para garantizar la seguridad de alumnos y maestros, según informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.
Ministra Gilda Alcívar anuncia clases no presenciales en Santa Cruz tras emergencia por lluvias.
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Actualizado:
02 nov 2026 - 14:42
Ante la declaratoria de emergencia en el cantón Santa Cruz, en la provincia de Galápagos, la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar , confirmó la activación del protocolo de contingencia educativa.
La medida establece la transición a la modalidad no presencial en todas las instituciones educativas de Santa Cruz.
De acuerdo con el titular de la cartera de Estado, la prioridad de esta disposición es resguardar la seguridad de estudiantes y docentes, asegurando la continuidad del año lectivo.
Monitoreo y despliegue gubernamental
La ministra Alcívar destacó que el Gobierno Nacional mantiene un despliegue operativo continuo tanto en Galápagos como en Guayaquil.
Las autoridades se encuentran evaluando en territorio los estratos del temporal para coordinar las acciones de respuesta inmediata.
Asimismo, se monitoreará la infraestructura educativa para determinar cuándo existen las condiciones de seguridad necesarias para el retorno a las aulas.
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