Ecuador presentó un plan para mejorar la gestión del agua con enfoque climático

Ecuador cuenta con un nuevo instrumento para la planificación y administración del recurso hídrico. El Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) presentó el Plan de Acción de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) con enfoque climático. Se trata de una hoja de ruta que busca ordenar el uso del agua y responder a los efectos del cambio climático en distintas cuencas del país.

El documento se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el Estado, en particular la meta 6.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que plantea implementar una gestión integrada de los recursos hídricos hasta 2030.

La iniciativa se centra en articular políticas, planificación técnica y coordinación institucional frente a escenarios de mayor variabilidad climática, dijo el MAE en un comunicado de prensa.

El plan fue elaborado a partir de un proceso técnico liderado por el Viceministerio del Agua, con la participación de la Subsecretaría de Cambio Climático y el apoyo de entidades como el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).

En este proceso se analizaron factores como la disponibilidad del recurso, la presión sobre las fuentes de agua y los riesgos asociados a sequías e inundaciones.

Según la información oficial, el objetivo central de la GIRH con enfoque climático es reducir la vulnerabilidad hídrica en los territorios, proteger las fuentes de agua y mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos, como sequías prolongadas o lluvias intensas.

Durante la presentación, autoridades del sector señalaron que este instrumento busca integrar información técnica y la participación de distintos actores para enfrentar los efectos de la crisis climática sobre el agua, un recurso estratégico para el consumo humano, la producción y los ecosistemas.