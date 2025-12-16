Viceministro renuncia tras decir que el Gobierno no descartaba seguir con proyecto Loma Larga

El viceministro de Minas, Javier Subía, renunció a su cargo.

El viceministro de Minas, Javier Subía, renunció a su cargo. Así lo informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, este martes 16 de diciembre de 2025.

"El Viceministerio de Minas está en reestructuración de su personal", escribió Manzano escuetamente en sus redes sociales.

Así anunció la salida de Subía de su cargo luego de que afirmara que el Gobierno no descartaba ir hacia la explotación minera en Quimsacocha, con el proyecto Loma Larga.

Esas declaraciones se dieron en contradicción del propio presidente Daniel Noboa, quien afirmó que no se continuaría con dicha concesión.

Manzano insistió en que "el Gobierno no va hacia la explotación de la concesión Loma Larga" y añadió que "ya nos pronunciamos sobre esto en su momento".

La renuncia de Subía se da luego de que el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca emitiera una alerta pública por las declaraciones sobre la supuesta continuidad del proyecto minero en Azuay.

La organización exigió la aclaración oficial luego de que Subía indicara que el proyecto de Loma Larga está incluido en las proyecciones de exportación de minerales de 2027.