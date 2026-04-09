Municipio de Guayaquil reacciona a video de maltrato a una tortuga en carretera
Un nuevo caso de maltrato animal ha generado fuerte rechazo en Ecuador. El video fue grabado en la vía Babahoyo–Guayaquil.
Un video de maltrato a una tortuga causó indignación ciudadana
Captura de video
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Actualizada:
09 abr 2026 - 16:43
Las imágenes, difundidas este 9 de abril de 2026, muestran a un camión detenido mientras varios hombres bajan para atrapar a una tortuga que se encontraba al borde de la vía.
El hecho ocurrió en la carretera que conecta Babahoyo con Guayaquil, y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios denunciaron un posible caso de maltrato a la fauna silvestre.
Municipio se pronuncia y toma distancia
Tras la polémica, el Municipio de Guayaquil aclaró que el vehículo que aparece en el video no pertenece a su flota.
Según indicó, la volqueta sería de una empresa contratista que actualmente no trabaja con la institución, y además el hecho ocurrió fuera de su jurisdicción.
Las autoridades también rechazaron lo ocurrido y señalaron que este tipo de acciones van en contra de las normas de protección ambiental, por lo que se iniciarán procesos para investigar y sancionar a los responsables.
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