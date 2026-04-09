Municipio de Guayaquil reacciona a video de maltrato a una tortuga en carretera

Las imágenes, difundidas este 9 de abril de 2026, muestran a un camión detenido mientras varios hombres bajan para atrapar a una tortuga que se encontraba al borde de la vía.

El hecho ocurrió en la carretera que conecta Babahoyo con Guayaquil, y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios denunciaron un posible caso de maltrato a la fauna silvestre.

Municipio se pronuncia y toma distancia

Tras la polémica, el Municipio de Guayaquil aclaró que el vehículo que aparece en el video no pertenece a su flota.

Según indicó, la volqueta sería de una empresa contratista que actualmente no trabaja con la institución, y además el hecho ocurrió fuera de su jurisdicción.

Las autoridades también rechazaron lo ocurrido y señalaron que este tipo de acciones van en contra de las normas de protección ambiental, por lo que se iniciarán procesos para investigar y sancionar a los responsables.