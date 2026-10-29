Dictan prisión preventiva para el alcalde de Vinces y 9 procesados ​​por lavado de activos

Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde Juan Montalván y 10 implicados más.

La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para 11 procesados, entre ellos el alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, durante la audiencia de formulación de cargos por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el juez del caso dicta prisión preventiva para 10 procesados, incluido el alcalde de Vinces, Juan Montalván.

Para los otros dos, dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

La diligencia judicial se instaló en Pichincha tras la culminación del megaoperativo ejecutado la madrugada del miércoles en las provincias de Los Ríos, Azuay y Guayas.

La intervención dejó un saldo inicial de 16 personas aprehendidas, de las cuales cuatro quedaron bajo investigación.

El esquema de lavado

Según las investigaciones lideradas por la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la estructura presuntamente liderada por Montalván utilizó a la empresa Constructora Aldrensa SA.

Según las investigaciones habría sido usada como fachada para ingresar dinero ilícito al sistema bancario nacional.

Entre los años 2019 y 2026, la red habría movilizado aproximadamente USD 3,22 millones, logrando un vertiginoso incremento patrimonial a través de la compra de bienes muebles e inmuebles.

Los mismos estarían registrados a nombre del burgomaestre, su círculo familiar y socios comerciales.

Durante los 20 análisis ejecutados en el operativo, los agentes intervinieron varias oficinas del GAD Municipal de Vinces y domicilios particulares.

Como resultado, las autoridades incautaron:

Documentación física y digital clave para la causa.

clave para la causa. Equipos electrónicos y computadoras.

y computadoras. 2 armas de fuego .

. 6 vehículos .

. Dinero en efectivo en montos por cuantificar.

Nexo con bandas y casos de corrupción

Los informes de inteligencia señalan que los recursos canalizados por esta red guardan presuntas conexiones financieras con personas procesadas por narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia organizada.

Asimismo, la investigación vincula estos movimientos económicos con causas de alto impacto nacional como Caso Metástasis, Narcofiesta y Gran Fénix Cantabria.

También con presuntos nexos directos con las organizaciones delictivas Los Choneros y Los Lobos.

Se espera la resolución del juez respecto al pedido de medidas cautelares presentado por la Fiscalía.