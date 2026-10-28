Cárcel  para extranjeros por el tráfico de 12 iguanas que las iban a trasladar a Países Bajos

Ciudadanos asiáticos fueron detenidos por trasladar de manera ilegal iguanas de Galápagos.

Tres ciudadanos de origen asiático fueron sentenciados a cuatro años de cárcel tras ser hallados culpables del delito contra la flora y fauna silvestre, la tarde de este miércoles 28 de octubre de 2026.

La resolución fue dictada por un juez de Guayas durante una audiencia de procesamiento directo, en la que acogió la totalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado.

Además de la pena de cárcel, el magistrado impuso a los sentenciados una multa de 10 salarios básicos y fijó una reparación integral de USD 400 000, suma que deberán pagar por el grave daño ambiental ocasinado a las especies protegidas.

Pretendían llevarlas a Europa

La detención de los procesados ocurrió el pasado 19 de mayo de 2026 en el Aeropuerto Internacional José Joaquí de Olmedo, en Guayaquil.

Esto cuando los implicados pretendían abordar un vuelo con destino a Ámsterdam, Países Bajos.

Durante la inspección del equipaje de mano, los agentes descubrieron que transportaban 12 iguanas marinas procedentes de las islas Galápagos ocultas en condiciones precarias.

El traslado ilegal causó el fallecimiento de uno de los ejemplares, mientras que varios especímenes presentaron entumecimiento en sus extremidades e hipotermia debido al encierro.

Tras la alerta el Ministerio del Ambiente asumió la custodia de los animales para brindarles análisis, establización y atención veterinaria especializada antes de coordinar su eventual retorno al achipiélago.