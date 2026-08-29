¿Cómo están las 32 iguanas marinas rescatadas y cuándo volverán a Galápagos?

Investigaciones por un presunto delito de tráfico ilícito de vida silvestre.

Las 32 iguanas marinas de Galápagos vinculadas a un caso de presunto tráfico de vida silvestre permanecen bajo atención veterinaria especializada, informó este sábado 29 de agosto de 2026 el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE).

En un comunicado oficial, la institución señaló que activó acciones para proteger a los ejemplares de Amblyrhynchus cristatus, una especie endémica de Ecuador, luego de que fueran encontrados en condiciones de debilidad y deshidratación.

¿Cómo están las iguanas?

Según el Ministerio del Ambiente, profesionales veterinarios evaluaron a los 32 ejemplares y posteriormente los trasladaron a un centro de conservación autorizado en Pichincha.

En ese lugar reciben atención especializada y cuidados permanentes con el objetivo de estabilizar su condición.

Por ahora, el Ministerio no ha informado sobre la muerte de ninguno de los ejemplares ni ha detallado cuánto tiempo podría tomar su recuperación.

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Esperan regresar a Galápagos

El siguiente paso será determinar cuándo las iguanas podrán regresar de manera segura a las islas Galápagos.

Sin embargo, esto todavía depende del proceso legal. El MAE informó que espera “la determinación de la Fiscalía” para obtener el permiso de traslado seguro a las islas Galápagos.

Mientras se obtiene esa autorización, los animales continuarán recibiendo cuidados en Pichincha.

Investigación continúa

El Ministerio también confirmó que continúa la investigación por el presunto tráfico de vida silvestre y que mantiene coordinación con las autoridades competentes para cumplir los procedimientos técnicos y legales establecidos.

Las iguanas marinas son parte de la biodiversidad característica de Galápagos. El propio Parque Nacional mantiene programas de monitoreo y conservación de esta especie dentro del archipiélago.