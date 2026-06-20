39 conductores sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol en dos días en Quito

Cerca de 40 conductores fueron detenidos por circular en estado de embriaguez en Quito

Solo entre el jueves 18 y el viernes 19 de junio de 2026, 39 conductores fueron aprehendidos por conducir en estado de embriaguez, en diferentes sectores de Quito.

De acuerdo con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), de los 39 conductores aprehendidos, cuatro se movilizaban en motocicleta, uno conducía un taxi y los 34 restantes eran conductores de vehículos particulares.

La Agencia informó sobre los grados de alcohol que arrojaron las pruebas realizadas a los detenidos:

21 conductores registraron entre 0,30 y 0,80 gramos de alcohol por litro de sangre.

6 conductores marcaron entre 0,81 y 1,20.

11 conductores superaron los 1,20.

1 conductor de taxi registró 0,48.

Autoridades recordaron que los conductores que exceden los límites legales de alcohol son aprehendidos y puestos a órdenes de la autoridad competente.

Las sanciones contemplan penas privativas de libertad que van de cinco a 30 días. Para los conductores de transporte público o comercial pueden alcanzar hasta los 90 días.

En lo que va de 2026, esta conducta ha dejado 137 personas lesionadas, nueve fallecidas y más de 516 conductores privados de libertad.