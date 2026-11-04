Bonella y Dorina cambian de dueño en Ecuador: Alicorp adquiere las marcas de margarinas

La margarina Bonella cambiará de dueño en Ecuador y pasa a manos de una empresa peruana.

Las marcas de margarinas Bonella y Dorina cambian de dueño en Ecuador. El Grupo Alicorp, a través de su filial Alicorp Holdco España S.L.U., recibió la autorización de la Superintendencia de Competencia Económica (SCE) para adquirir el control exclusivo de Florafood Ecuador Cía. Ltda., empresa dedicada a la importación y comercialización de margarinas.

La decisión fue difundida por la entidad de control este miércoles 4 de noviembre de 2026, después de analizar si la transacción podría afectar a otras empresas que fabrican o comercializan estos productos en el mercado ecuatoriano.

La adquisición forma parte de una operación regional con la que Alicorp busca ampliar su presencia en el negocio de alimentos de consumo masivo en América Latina.

Alicorp pagó USD 150 millones por la operación regional

La compra de Flora Food Group fue anunciada inicialmente en marzo de 2026 y se concretó el 2 de noviembre, una vez cumplidas las condiciones y autorizaciones correspondientes.

Según un comunicado oficial de Alicorp, la operación tiene un valor empresarial superior a USD 150 millones y abarca negocios y acuerdos comerciales en alrededor de 30 territorios de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Con la adquisición, Alicorp incorpora 19 marcas, entre transferidas y licenciadas para su comercialización exclusiva. En Ecuador, las principales son Bonella y Dorina. También se suman Rama, en Colombia, y La Perfecta, en Panamá, entre otras.

La operación incluye una planta de producción en Cali, Colombia, que tendrá un papel importante en el abastecimiento de varios mercados, incluido Ecuador.

¿Por qué se investigó la compra de Bonella y Dorina?

La Superintendencia de Competencia Económica analizó la adquisición debido a la relación comercial entre Florafood Ecuador y otra empresa del Grupo Alicorp.

Se trata de Industrias del Espino S.A., que suministra estearina de palma a clientes industriales ecuatorianos.

Este producto es una grasa sólida derivada del aceite de palma que se utiliza como materia prima para elaborar margarinas.

Aunque Industrias del Espino y Florafood no compiten directamente, sus actividades forman parte de la misma cadena comercial, ya que una suministra insumos y la otra comercializa el producto terminado.

Por ello, la SCE examinó si Alicorp podría restringir la venta de estearina a otros fabricantes de margarinas o dificultar que proveedores competidores comercialicen ese insumo.

La entidad concluyó que no existen riesgos significativos para la competencia porque Industrias del Espino tiene una participación reducida en el suministro de estos productos.

Además, los fabricantes de margarinas pueden adquirir materias primas de otros productores nacionales o proveedores internacionales.

¿Qué pasará con Bonella y Dorina en el mercado de Ecuador?

Para los consumidores, el principal cambio es la incorporación de ambas marcas al portafolio de Alicorp.

La empresa aseguró que durante la transición mantendrá el abastecimiento, la calidad de los productos y la atención a sus clientes.

Para ello, Alicorp y Flora Food Group establecieron acuerdos temporales de suministro, servicios y licencias.

La compañía no ha anunciado modificaciones en los precios ni en las presentaciones de Bonella y Dorina como consecuencia de la adquisición.

Francisco Guerrero, gerente general de Alicorp en Ecuador, señaló que la operación permitirá fortalecer la presencia regional de la empresa y aprovechar sus capacidades de producción y distribución.

Flora Food Group, por su parte, confirmó que la venta incluye la transferencia de los equipos vinculados a sus operaciones latinoamericanas y que los acuerdos comerciales existentes continuarán durante el proceso de transición.