Un hombre falleció electrocutado en La Marín, en Quito; el sector quedó sin servicio eléctrico

Tragedia en La Marín: Un hombre muere electrocutado y deja sin luz al centro de Quito.

Una persona falleció tras sufrir una fuerte descarga eléctrica en el sector de La Marín, en el centro de Quito.

De acuerdo al reporte preliminar al que tuvo acceso Teleamazonas, el hecho ocurrió aproximadamente a las 17:40 de este miércoles 4 de noviembre.

Cables sueltos sobre el carril exclusivo

Moradores y transeúntes del sector alertaron a los uniformados tras escuchar una fuerte explosión y descarga.

Al acercarse a la calzada, los ciudadanos verificaron la presencia de una persona tendida sobre la vía.

Los cables de alta tensión cayeron sobre el carril exclusivo de la avenida Pichincha.

Además, la estructura del transformador del sector comenzó a registrar cortocircuitos por los cables colgados.

Los cables sueltos en el carril exclusivo de la avenida. Pichincha causaron la muerte de un ciudadano la tarde de este miércoles 4 de noviembre de 2026. Policía Nacional

Confirmación del deceso

Agentes policiales coordinaron de inmediata la llegada de auxilio médico a través de la central del ECU-911.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al lugar de la emergencia para brindar primeros auxilios.

Tras evaluar a la víctima, los paramédicos confirmaron que el ciudadano ya no contaba con signos vitales.

Hasta las 19:40 de este miécoles, se desconoce la identidad del occiso, debido a que no portaba documentos al momento del incidente.

Como consecuencia de la descarga y el daño en la red, el sector céntrico y la zona de La Marín quedaron sin suministro de luz eléctrica.

Técnicos de la Empresa Eléctrica Quito acudieron al sitio para aislar los cables sueltos y reparar el transformador.

El personal trabaja en el lugar para restablecer el fluido eléctrico y habilitar por completo el tránsito vehicular en la avenida Pichincha.