Asamblea debate reforma al Código Monetario: ¿Qué cambios se plantean para el mercado de valores?

Un hombre mira la evolución del mercado de valores.

La reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero que tramita la Asamblea Nacional plantea ampliar las modalidades de negociación de valores, permitir que entidades financieras privadas participen como intermediarios y modernizar los sistemas tecnológicos utilizados para la compensación y liquidación de operaciones.

El proyecto superó el primer debate en el Pleno el pasado 2 de julio y la Comisión de Régimen Económico continúa recibiendo observaciones técnicas para la elaboración del informe que servirá de base para el segundo debate legislativo.

Uno de los objetivos planteados es actualizar la normativa que regula el mercado de capitales ecuatoriano, que actualmente tiene una menor profundidad frente a otros países de la región.

No obstante, expertos advierten que los cambios también implican desafíos relacionados con la transparencia, la supervisión y la protección de los inversionistas.

Más operaciones fuera de las bolsas de valores

Uno de los cambios más relevantes del proyecto es la ampliación de la definición del mercado extrabursátil, es decir, las operaciones de compra y venta de valores que se realizan fuera de las bolsas de valores.

La propuesta permitiría incluir negociaciones efectuadas directamente entre compradores y vendedores, con o sin intermediarios. También contempla determinadas operaciones con títulos emitidos por el sector público mediante plataformas tecnológicas, negociaciones directas entre entidades estatales y ciertos valores emitidos por instituciones financieras privadas.

Actualmente, buena parte de las operaciones del mercado de valores ecuatoriano se concentran en las bolsas y las casas de valores autorizadas.

Bernardo Chiriboga, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador, explica que la reforma restituye expresamente la posibilidad de que las casas de valores puedan operar en el mercado extrabursátil, ampliando los canales disponibles para que inversionistas y emisores negocien instrumentos financieros.

Sin embargo, algunos actores del sector han advertido que la creación de nuevos espacios de negociación requerirá mecanismos robustos de supervisión para evitar una fragmentación del mercado y garantizar la adecuada formación de precios.

Bancos podrían convertirse en intermediarios de valores

Otra de las modificaciones plantea que las instituciones financieras privadas puedan participar como intermediarios del mercado de valores, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Hasta julio de 2026, esta actividad está reservada exclusivamente a las casas de valores.

De aprobarse la reforma, bancos y otras entidades financieras podrían ofrecer servicios relacionados con la intermediación de instrumentos financieros, lo que podría incrementar la competencia y ampliar las alternativas disponibles para los inversionistas.

Según Chiriboga, esta medida podría aumentar la liquidez del mercado secundario y facilitar el acceso de las empresas al financiamiento mediante la emisión de obligaciones, papel comercial, titularizaciones o acciones.

No obstante, el académico advierte que el ingreso de nuevos participantes también obligará a establecer reglas equivalentes para actores que desarrollan actividades similares y fortalecer los mecanismos para prevenir conflictos de interés.

Cambios para los títulos emitidos por el Estado

La propuesta legislativa también introduce modificaciones para la negociación de valores públicos.

Bonos, notas del tesoro y otros instrumentos emitidos por el Estado podrían negociarse tanto en las bolsas de valores como a través de plataformas tecnológicas autorizadas.

Asimismo, determinadas operaciones podrían realizarse directamente entre entidades públicas.

El proyecto establece además que el Ministerio de Economía y Finanzas podrá utilizar al Banco Central del Ecuador como agente fiscal financiero en las negociaciones y subastas primarias de títulos públicos.

En la práctica, el Banco Central participaría como intermediario en las emisiones primarias efectuadas por el Ministerio, sin intervenir como comprador o vendedor final de los instrumentos financieros.

Sistemas electrónicos en tiempo real

Las reformas también buscan modernizar la infraestructura tecnológica del mercado de valores ecuatoriano.

El proyecto establece que los depósitos centralizados deberán operar mediante sistemas electrónicos auditados y en tiempo real, aplicando el principio internacional conocido como "entrega contra pago".

Este mecanismo, dice el experto, implica que la transferencia del dinero y la entrega del valor negociado ocurran simultáneamente, reduciendo el riesgo de incumplimiento entre las partes involucradas en una transacción.

Además, las casas de valores estarán obligadas a entregar inmediatamente los recursos económicos a sus clientes una vez concluido el proceso de compensación y liquidación.

¿La reforma facilitará el acceso al financiamiento?

Especialistas consideran que las modificaciones podrían ampliar la participación de inversionistas nacionales y extranjeros y generar mayores oportunidades para el financiamiento empresarial.

Sin embargo, advierten que los cambios legales, por sí solos, no garantizan que más compañías puedan acceder al mercado de valores.

Para lograrlo también serán necesarios menores costos de estructuración, procedimientos proporcionales para pequeñas y medianas empresas, mayor educación financiera y un fortalecimiento de la seguridad jurídica.