¿Qué es y cómo funciona el sistema Sucre, del cual Ecuador oficializó su salida?

Para aplicar el sistema Sucre se utilizaba al Banco Central del Ecuador.

A través del Decreto Ejecutivo 430, firmado el 23 de junio de 2026, el presidente Daniel Noboa oficializó la salida de Ecuador del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre).

En el Decreto se señala expresamente: "Denunciar en todo su contenido el Tratado Constitutivo Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre)".

La decisión pone fin a la participación de Ecuador en un sistema que fue suscrito en 2009 por los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Venezuela, con el objetivo de facilitar operaciones comerciales entre los países miembros mediante un mecanismo regional de compensación de pagos.

Ecuador ratificó su adhesión a este sistema en 2010 durante el mandato del expresidente Rafael Correa.

¿Qué es el sistema Sucre?

El sistema económico Sucre facilitó millonarias operaciones con Venezuela. Este mecanismo regional, creado en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), funcionó casi una década.

El Sucre no era una moneda física, sino una unidad virtual administrada por los bancos centrales de los países miembros.

Su objetivo era facilitar el comercio regional sin utilizar dólares, reducir costos de transacción y disminuir la dependencia de la moneda estadounidense.

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¿Cómo funcionaba?

El importador depositaba lo acordado con el comprador en el Banco Central de su país y en su propia moneda. Este lo convertía en sucres virtuales y lo enviaba al banco del país exportador, que a su vez cambiaba esos sucres en la moneda local.

Entre el 2010 y 2019, a través de este sistema SUCRE se movieron USD 2 697 millones entre Ecuador y Venezuela

Sin embargo, según Primicias, se habría usado este mecanismo para simular exportaciones hacia Venezuela o inflar el valor de productos. Por eso, en 2022, Ecuador comenzó el proceso para salir de ese tratado.