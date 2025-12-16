Así sería el incremento en sueldos en 2026 en las mesas sectoriales tras acuerdo del SBU

El salario también incrementa para las actividades contempladas en las 22 comisiones sectoriales que funcionan en Ecuador.

El Salario Básico Unificado (SBU) para el año 2026 se fijó en 482 dólares mensuales, tras un acuerdo alcanzado por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, integrado por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores.

La cifra representa un incremento de 12 dólares respecto al salario vigente de 470 dólares en 2025, y es el resultado de un consenso tripartito que no se daba desde hace casi una década.

Este aumento nominal no solo impacta directamente a quienes ganan el salario básico, sino que también tendrá efectos en las remuneraciones fijadas por las 22 mesas sectoriales, el mecanismo mediante el cual se establecen salarios mínimos específicos por rama de actividad y ocupación en Ecuador.

Estas mesas sectoriales usan como referencia el SBU para ajustar sus propias escalas salariales y deberían actualizarse para 2026 en función del nuevo valor base. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, explicó que el incremento para 2026 fue de aproximadamente 2,4%.

Cómo se calculan los salarios sectoriales

En Ecuador, los salarios mínimos sectoriales no son una cifra única para todos los trabajadores, sino que se determinan por actividad productiva a través de comisiones sectoriales que analizan condiciones laborales específicas.

Con el SBU de 2026 establecido en 482 dólares, las mesas sectoriales deberán definir las nuevas remuneraciones para cada rubro antes de que empiece a regir el nuevo año. A decir de Burbano, para el incremento de 2026 las mesas sectoriales deberán sumar al salario actual, el 2,4% adicional.

Aunque el aumento del salario básico es relativamente moderad, 12 dólares respecto a 2025, su traslado a los salarios sectoriales puede variar según la actividad económica, la productividad, los costos de operación y las condiciones específicas de cada mercado laboral.

Burbano indicó que en los próximos días se reunirán las mesas sectoriales para definir el incremento del salario en cada una de las mesas sectoriales, que entrará en vigencia el 1 de enero del 2026.