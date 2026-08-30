Prisión preventiva para rusa que habría intentado sacar 32 iguanas de Galápagos

La mujer habría intentado salir de Ecuador con destino a Islandia

Un juez dictó prisión preventiva para Olga K., ciudadana rusa procesada por el presunto delito contra la flora y fauna silvestres. La mujer fue detenida en el aeropuerto de Quito cuando presuntamente intentaba salir de Ecuador con 32 iguanas marinas de Galápagos.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se dispuso que el caso se tramite mediante procedimiento directo. La diligencia de juzgamiento está prevista para el 18 de septiembre de 2026. La prisión preventiva es una medida cautelar, no una sentencia condenatoria.

Las iguanas estaban en ocho contenedores

El operativo se realizó la noche del viernes 28 de agosto, con participación de la Fiscalía y la Policía Nacional. Según la investigación, el destino final de los animales era Islandia.

Los reptiles estaban distribuidos en ocho contenedores, con cuatro ejemplares en cada uno, dentro del equipaje de la extranjera. Aunque inicialmente la Fiscalía reportó 28 iguanas, la Policía y el Ministerio de Ambiente y Energía confirmaron posteriormente que eran 32.

Fueron encontradas débiles y deshidratadas

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que los animales presentaban debilidad y deshidratación. Tras una evaluación veterinaria, fueron trasladados a un centro de conservación autorizado en Pichincha, donde reciben atención especializada para estabilizarlos.

Las iguanas marinas, cuyo nombre científico es Amblyrhynchus cristatus, son una especie endémica y protegida de Galápagos.

La mujer no registra ingreso a Galápagos

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, la procesada no registra ingresos al archipiélago. La investigación deberá establecer cómo fueron obtenidos los animales y trasladados hasta Quito.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos colabora con las autoridades y aporta información técnica sobre la especie.