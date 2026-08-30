Asamblea aprueba con 80 votos el informe sobre los contratos de Progen y ATM

El Pleno de la Asamblea aprobó con 80 votos a favor el informe de fiscalización sobre los contratos de Celec con Progen y ATM, este domingo 30 de agosto de 2026.

Con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este domingo 30 de agosto de 2026 el informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM).

El documento fue elaborado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, que lo aprobó inicialmente el 19 de diciembre de 2025, con seis votos favorables. Su tratamiento en el Pleno llegó más de ocho meses después, en una sesión convocada bajo modalidad virtual.

¿Qué concluyó el informe?

El informe de mayoría sostuvo que no se identificaron actos u omisiones de las autoridades previstas en el artículo 131 de la Constitución que configuraran incumplimientos de funciones susceptibles de responsabilidad política.

Esa conclusión fue cuestionada por la bancada de Revolución Ciudadana, que rechazó que no se establecieran responsabilidades políticas de los ministros vinculados con la contratación energética.

En diciembre, al defender el trabajo de la comisión, su presidenta, Diana Jácome, señaló que se había convocado a quienes suscribieron los contratos y autorizaron los pagos. También pidió que las instituciones competentes continuaran las acciones contra los responsables.

Contratos para enfrentar la crisis eléctrica

Las contrataciones con Progen se firmaron en agosto de 2024, durante la emergencia del sector eléctrico. Por USD 149.1 millones, la compañía debía instalar 150 megavatios, 100 en Salitral, en Guayaquil, y 50 en Quevedo, Los Ríos.

Los proyectos debían comenzar a operar en noviembre de 2024, pero incumplieron los plazos previstos. Posteriormente, Celec inició acciones para terminar unilateralmente los contratos.

La fiscalización también examinó el contrato con ATM para el proyecto de generación térmica en Esmeraldas. El informe legislativo incorporó información de los exámenes de Contraloría sobre los procesos de contratación, ejecución y pagos.