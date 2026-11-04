Policía fue encontrado sin vida dentro de un distrito policial en Quito

Un servidor policial fue encontrado sin vida en las instalaciones del Distrito La Delicia, en el norte de Quito, el 3 de noviembre de 2026.

Un servidor de la Policía Nacional fue encontrado sin vida la mañana del martes 3 de noviembre de 2026, en el interior de las instalaciones del Distrito de Policía La Delicia, en el norte de Quito.

Según información preliminar, el uniformado pertenecía al personal técnico operativo de la institución y fue localizado en una de las habitaciones destinadas al descanso de los agentes policiales.

El hallazgo ocurrió después de que varios compañeros intentaran comunicarse telefónicamente con él. Al escuchar que su celular sonaba dentro de una habitación y no recibir respuesta, ingresaron al lugar y encontraron al policía sin vida.

¿Qué se sabe sobre la muerte del policía en Quito?

De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo fue encontrado en la habitación 802, ubicada en el octavo piso del edificio. El uniformado presentaba una herida causada por un proyectil de arma de fuego.

La Policía Nacional confirmó el fallecimiento y señaló que una de las hipótesis preliminares es una presunta muerte autoinfligida. Sin embargo, aclaró que las investigaciones continúan y que todavía no existe una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

Policía investiga las circunstancias del fallecimiento

Tras el hallazgo, la institución coordinó la intervención del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y de unidades especializadas para realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes también procedieron a preservar la escena para facilitar la recopilación de evidencias que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte.

Mediante un comunicado difundido el 3 de noviembre, la Policía Nacional lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares y compañeros del uniformado.

Hasta este miércoles 4 de noviembre, la institución no ha difundido oficialmente la identidad del fallecido ni los resultados de las investigaciones.