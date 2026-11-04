Corea del Norte lanza varios misiles hacia el mar de Japón

Imágenes de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano se muestran en una pantalla en una estación de tren de Seúl el 4 de noviembre de 2026.

Corea del Norte lanzó varios misiles hacia el mar de Japón este miércoles 4 de noviembre, informó el ejército de Seúl, lo que amplía una serie de pruebas de armas a medida que Pyongyang soporta su postura hacia Corea del Sur y Estados Unidos.

El hermético país, que cuenta con armamento nuclear, ha llevado a cabo estos ensayos bélicos en los últimos días en medio de tensiones crecientes con Seúl por la explosión de una mina terrestre a lo largo de su frontera fuertemente fortificada.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur informó que sus fuerzas armadas "detectaron varios misiles lanzados desde la zona de Sondok, en Corea del Norte, hacia el mar del Este en la mañana del 4 de noviembre", en referencia a esas aguas también conocidas como el mar de Japón.

"Corea del Sur y Estados Unidos están llevando a cabo un análisis detallado de las especificaciones exactas de los misiles norcoreanos detectados", señaló.

Los lanzamientos se producen un día después de que Corea del Norte realice pruebas de misiles de crucero estratégicos, tras un ensayo separado de ojivas de bombas de racimo durante el fin de semana.

Según informó este miércoles la prensa estatal, el líder norcoreano Kim Jong Un prometió además contar con "los buques de guerra más avanzados y poderosos" durante una visita a un astillero, en un momento en que Pyongyang acelera una ambiciosa expansión naval.

Kim visitó el lunes el muelle de Nampho, donde Corea del Norte está construyendo un nuevo buque de guerra, informó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

El país asiático ha estado modernizando rápidamente su armada, poniendo en servicio destructores de 5 000 toneladas, mientras Kim ha prometido armar la flota con armas nucleares y construir buques de guerra más grandes.

Pyongyang afirma que la expansión es necesaria para contrarrestar las amenazas de Estados Unidos y Corea del Sur.

Precisamente, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, advirtió este miércoles a Washington que su país daría una respuesta más contundente a la "política hostil e invariable" hacia Pyongyang.

También dejó en claro que no tiene mucho interés en reanudar el diálogo con el gobierno de Donald Trump.