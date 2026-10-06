¿Cuánto debe ganar si trabaja el feriado por la Independencia de Guayaquil?

Los trabajadores que laboren en feriado deben recibir un recargo del 100%.

Ecuador se alista para un nuevo feriado por el 9 de Octubre. Las personas disfrutarán de tres días de descanso.

El feriado no recuperable por la Independencia de Guayaquil comenzará el viernes 9 y se unirá al fin de semana del 10 y 11 de octubre de 2026.

Pese a tratarse de un feriado obligatorio, varios sectores, como servicios, comercio y atención al público, mantendrán actividades durante esos días de asueto.

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Quienes cumplan jornadas laborales durante el feriado deben recibir una compensación según lo establece el Código de Trabajo del Ecuador.

Las horas trabajadas durante feriados son consideradas extraordinarias y deben pagarse con un recargo del 100%, es decir, el doble del valor habitual por hora. Lo mismo ocurre con jornadas en fines de semana.

¿Cómo calcular el valor a recibir?

Para calcular pago, primero debe dividir su salario mensual para 240, que corresponde al número promedio de horas laborables en un mes. El resultado determina el valor de la hora ordinaria.

Por ejemplo, si una persona gana 482 dólares mensuales (Salario Básico Unificado en 2026), al dividir este monto para 240 obtiene un valor aproximado de 2 dólares por hora.

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Según la legislación ecuatoriana, este valor debe duplicarse debido al recargo del feriado, alcanzando los 4 dólares por hora trabajada.

Finalmente, esta cifra se multiplica por el número de horas laboradas durante el feriado para determinar el pago total a recibir. Entonces, si la persona labora ocho horas en el feriado debería recibir 32 dólares adicionales.